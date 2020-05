V Třebíči se teploty pohybovaly okolo nuly a stejně tak v Havlíčkově Brodě. V Pelhřimově byly naměřeny dva stupně nad nulou. Mírný pokles pod bod mrazu hlásila meteorologická stanice ve Žďáře nad Sázavou, a to mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. V Jihlavě byla naměřena nejnižší ranní teplota 2,1 stupňů Celsia v půl čtvrté ráno.

Nebezpečí ranních mrazíků není ještě zažehnáno. „Ve čtvrtek ráno očekáváme na většině území přízemní mráz. Nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na šestnáct až devatenáct stupňů Celsia. V pátek bude většinou polojasno, během dne místy přechodně oblačno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od plus tří do mínus jednoho stupně Celsia, nejvyšší denní osmnácti do dvaadvaceti stupňů,“ informoval Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.