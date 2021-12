Stavba nové trolejové trasy do jihlavské městské části Bedřichova začala oficiálně téměř před měsícem poklepáním základního kamene. Od té doby dělníci stihli první etapu prací od kruhového objezdu u Kauflandu až po Václavkovu ulici. Hotový je také druhý úsek v Pávovské ulici od točny MHD po odbočku k firmě Bosch Diesel. „Dělníci položili do země trakční kabelové vedení a kabely pro veřejné osvětlení. Vybudovali také základové patky pro osazení trakčních sloupů,“ přiblížil Daněk.

Firma pracuje průběžně dle počasí. Od něho se bude odvíjet, kdy se dělníci do terénu vrátí. Pro veřejnost je důležité, že po několika kratších uzavírkách na kruhovém objezdu už není blokovaná důležitá silnice v Sokolovské ulici. „Další omezení dopravy příští rok budou už jen lokální a krátkodobá při výstavbě dalších základových patek a při instalaci sloupů,“ slíbil Daněk.

Trolejbusy by přitom měly zaměstnance firem Bosch Diesel a Automotive Lighting vozit do práce už za rok. To mnozí vítají. „Když ve dvě končí směna, tak je cesta před Bedřichov za trest. Snad pohodlné spojení donutí lidi přesednout z aut do MHD,“ uvažoval Jan Tůma z Jihlavy.

Díky trolejbusům s hybridním pohonem pak bude MHD jezdit i do městských částí Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl. „Vůz je schopný třetinu svého nájezdu jet mimo trolejové vedení a dvě třetiny pod trolejemi," uvedl již dříve ředitel dopravního podniku Radim Rovner. Na baterie trolejbus ujede až dvanáct kilometrů.

Troleje na sever Jihlavy budou největší stavbu svého druhu za posledních deset let v republice. Celková délka nové trati bude 5,7 kilometru a výstavba si vyžádá osazení témět tří set zcela nových trakčních stožárů. Instalovaných trakčních trolejových drátů bude 24 kilometrů a k tomu ještě 4,6 kilometru trakčního kabelového vedení.

Troleje na Bedřichov



- na nové trase do průmyslové zóny budou jezdit linky G a H



- díky trolejbusům s alternativním pohonem bude možné obsluhovat i městské části Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl



- termín dokončení je do 23. listopadu 2022



- vše vyjde na 130 milionů, sto milionů však pokryje evropská dotace

Kvůli napájení vzniknou i dvě nové měnírny. „Část trati bude napájená i prostřednictvím rezervních napájecích kabelů, které čekají na svoje využití od poloviny 80. let, kdy byly položeny v rámci přípravných prací,“ připomněl Daněk s tím, že si stavba vyžádá i přeložky některých inženýrských sítí. V části trasy bude položeno i nové optické vedení internetové metropolitní sítě.

Radnice pak nové trakční sloupy v Sokolovské a Pávovské ulici využije k novému veřejnému osvětlení s LED svítidly. Trolejbusové stožáry totiž budou umístěny hlavně tam, kde jsou nyní již dosluhující lampy na hranici životnosti. „Díky výstavbě trolejbusové trati tak budou ušetřeny nemalé finanční prostředky, které by musely být vloženy do obnovy stožárů veřejného osvětlení a do zemních prací při obnově zemního kabelového vedení,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Ryška.

Co se finanční náročnosti týká, vše vyjde na sto třicet milionů. Evropská dotace však dělá sto milionů. Termín dokončení stavby je stanovený do čtyř set kalendářních dnů od předání staveniště, tedy do 23. listopadu 2022. „Příští rok touto dobou tak bude elektricky cestovat už 75 procent cestujících v jihlavské MHD,“ doplnil Rovner.

Přes Bedřichov budou jezdit nové trolejbusové linky G a H. První zmiňovaná linka nahradí část linky 12 a část linky 3. „Propojí Antonínův Důl, Pávov a Bedřichov přes centrum města s Horním Kosovem a nabídne tak obyvatelům těchto čtvrtí nová přímá spojení,“ popsal mluvčí radnice Daněk. Doplňková linka H poté nově zajistí přímé spojení Bedřichova s oblastí okolo Tolstého ulice, tedy s autobusovým nádražím, vysokou školou nebo jihlavskou nemocnicí.