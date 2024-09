Zuzana Musilová dnes 16:41

To byly časy, když se jezdívalo na pouť do Polné vlakem, povzdechne si dnes mnohý pamětník. Vy si můžete tuto dobu připomenout aspoň prostřednictvím fotografií z archivu Jana Prchala. A to právě o víkendu, kdy město ožívá slavnou Mrkvancovou poutí.