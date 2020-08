V soukromém Alzheimercentru Jihlava jsou aktuálně celkově desítky nakažených jak mezi klienty, tak v řadách personálu. Situaci tam od pátku pomáhají zvládat vojáci české armády, jde o největší ohnisko nákazy na Vysočině.

Za středu přibylo v kraji třináct nových zaznamenaných případů nákazy Covid-19. Nejvíce, a to sedm, jich hlásí Havlíčkobrodsko. "Čtyři z nich jsou rodinní příslušníci. Jinak ale nemůžeme hovořit o novém ohnisku. Pacienti jsou roztroušení a většinou spolu nesouvisí. Kéž by to tak zůstalo i nadále," vyslovil přání Kos.

Vzrůstá ale i počet vyléčených. Během středy se jejich počet rozrostl o dalších dvanáct.