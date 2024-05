Na hokejovém Mistrovství světa začínají vyřazovací boje. Česká a americká reprezentace zahájí hru dvacet minut po osmé večerní. Hokej bude možné sledovat s dalšími fanoušky na mnoha místech Jihlavska.

Hokej a pivo, to jde k sobě, dobře ví i v Pivovaru Trojan v Telči. | Foto: poskytl Pivovar Trojan Telč

Plný dům, kolem padesáti lidí, očekává Josef Beňo z telčské Restaurace Na Žabinci. „Budou řízky, guláš a škvarková pomazánka,“ řekl k občerstvení. Co se piva týká, nabídne Plzeň za šedesát korun nebo desítku Radegast na čtyřicet. Další zápasy do soboty budou k vidění určitě, neděle je zatím s otazníkem. „To máme zavřeno, ale kdyby bylo finále s českou účastí, tak bychom otevřeli,“ uvažoval nahlas Beňo.

Stavba Vysočiny: o hlasy bojuje i unikátní areál s falešným nádražím u Třeště

Plno očekávají i v Pivovaru Trojan, rovněž v Telči. Nabídka piva je v tomto případě jasná, na výběr bude sortiment „domácí“ výroby. V tomto případě mohou lidé přijít i na semifinále či finále, ať už se do něj zapojí Češi, nebo ne.

Pozdní čas zápasů pak mrzí Michala Daňka z třešťské Restaurace Svět. „Jelikož je to takhle pozdě a chlapi jdou do práce, očekávám maximálně patnáct lidí. Kdyby to bylo odpoledne, bude plno, ale i takhle bude dobrý kotel,“ sdělil k očekávání dnešní návštěvnosti.

Silné bouřky na Vysočině: meteorologové varují před přívalovými dešti

V nabídce bude pivo a také sortiment studené kuchyně. „Vaříme do sedmi hodin a tentokrát to prodlužovat nebudeme, to až na semifinále a finále,“ vysvětlil majitel.

Sportovní fanoušky už nyní pozval také na fotbalové Euro, u kterého doufá v příznivější časy zápasů. „Letos je ale za ty roky, co tady jsem, suverénně nejslabší. A je to všechno kvůli těm časům, je to pozdě. Ale těch svých deset věrných, ty tady mám furt,“ uzavřel s úsměvem.