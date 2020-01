Mladí v průběhu minulého roku zaznamenávali to, v čem vidí největší problémy své doby. Nápad uspořádat výstavu se zrodil v hlavách pracovníků telčské Zastávky již začátkem roku 2019.

„V průběhu celého roku pracovníci informovali klienty o konání výstavy a o tom, že se na ní mohou podílet. Nejintenzivněji začali mladí na výstavě pracovat s příchodem podzimu, kdy dle jejich slov pociťovali deprese a chtěli je zachytit,“ uvedla Monika Smejkalová, pracovnice Zastávky.

S tématem výstavy přišla brigádnice Monika Čápová. Ta si všímá, že její okolí řeší problémy jiných cílových skupin a uživatele „nízkoprahu“ vidí pouze jako problémovou mládež. Tedy ty, co problémy dělají, nikoli řeší.

„Našim uživatelům jsme prostřednictvím výstavy dali příležitost k tomu, aby poukázali na to, co oni sami řeší a co je sužuje. Zúčastnilo se toho celkem třicet čtyři mladých lidí ve věku jedenáct až osmnáct let. Byli rádi, že jim umožníme prostor k jejich vyjádření,“ dodala Smejkalová.

Součástí výstavy budou kartičky s citáty samotných klientů, které si budou moci návštěvníci odnést. Slouží k zamyšlení se nad vnímáním dnešní mládeže.

Veřejnost může navštívit vernisáž, která se uskuteční 3. února v hodin ve vstupní síni radnice. Součástí bude i kulturní vystoupení klientů Zastávky.