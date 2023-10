Jsem rád, že za to nemám zodpovědnost, řekl k tématu Horácké multifunkční arény bývalý starosta a primátor Vratislav Výborný. Na jihlavském magistrátu v úterý večer diskutoval současný primátor Petr Ryška se svými předchůdci o zásadních investicích města.

Jedna z vizualizací Horácké multifunkční arény v Jihlavě. | Foto: Magistrát města Jihlavy

Novou halu řešili za svého působení už Ryškovi předchůdci. Posunout vše k výsledku se ale podařilo až v době, kdy město vedla Karolína Koubová, která se z úterního setkání omluvila. Dlouhá léta před tím vše naráželo na rozdílné názory v zastupitelstvu, vedení města se nemohlo shodnout ani na základní otázce, zda má stavba stát v centru města, nebo na jeho okraji. Navíc se vždy po volbách změnilo zastupitelstvo a řešení problému se vrátilo na začátek. „Už to dávno mohlo stát,“ povzdychl si Rudolf Chloupek, který město vedl mezi roky 2014 a 2018.

Nyní už je jasné, že Horácká multifunkční aréna bude v centru. CZ Loko aréna, známá především jako Horácký zimní stadion, už je srovnaná se zemí. Podle Ryšky pozitiva tohoto řešení převažují nad nevýhodami. Hala totiž má žít šestnáct hodin denně, dopoledne mohou kapacitu využívat děti ze škol, odpoledne bude sloužit pro sportovní, kulturní a společenské akce. Parkování by přitom nemělo být problém, trendem je prý jezdit na podobné akce městskou hromadnou dopravou.

Bývalý primátor Výborný, který vedl město na přelomu tisíciletí, poukázal na to, že ve městě chybí například ubytování. „Nejsou tady žádné hotely, o parkování se ani nemusíme bavit,“ řekl. Podle Ryšky musí být nejdříve postavená aréna, pak začne dávat smysl otevírat hotely. „Pokud tady budou akce, Zlatá Hvězda a Hotel Gustav Mahler se probudí,“ přidal svůj názor další bývalý primátor Jaroslav Vymazal, ve funkci od roku 2006 do roku 2014.

Výborný drží projektu palce, ale dopracoval se k názoru, že je nová multifunkční hala pro Jihlavu přepych za hodně peněz. Reagoval také na Ryškova slova o tom, že by se hala měla vejít do vysoutěžené ceny 1,9 miliardy korun. „Byl jsem u řady staveb a vždycky dodavatel tlačí na to, že přeruší stavbu, a to zejména u dotací,“ naznačil. „Většina velkých staveb dopadla tak, že se tam dal zámek jak bačkora a všichni od toho dávali ruce pryč,“ dodal.

Bude hala ztrátová?

Rudolf Chloupek pak viděl problém v provozních nákladech. Na to primátor Petr Ryška odpověděl analýzou České spořitelny, které z výpočtů vyšlo, že žádná ztráta z provozu nebude. „Vyšlo to záporně pouze v pár milionech korun v prvních letech, pak už měl být provoz ziskový,“ uvedl. Konzervativnější odhad, který si udělalo samo město, hovoří o ztrátě maximálně sedmnáct milionů korun ročně při současných cenách elektrické energie. To je podle Ryšky obdobná částka, která šla na provoz dosavadního zimního stadionu.