Pro osobní i nákladní auta je objízdná trasa shodná a to po silnici I/38 a následně Žižkovou a Hradební ulicí. Křižovatkou se projíždí kyvadlově na semafory. „Do léta budou řidiči jezdit po současné komunikaci I/38, od léta po dokončené části nové okružní křižovatky,“ popsala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Do práce se již dali také dělníci na dálničním přivaděči. Start letošní etapy byl naplánovaný na začátek dubna, počasí ale bylo proti. „Práce můžeme zahájit, až nastanou vhodné klimatické podmínky k nalepení žlutých čar. Pro tuto technologii je třeba, aby čtyřiadvacet hodin před pracemi nepršelo a musí být plus deset stupňů,“ informovala v první polovině dubna mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Největší práce na silnicích Jihlavska v letošním roce



- do konce října bude uzavřený výjezd ze Znojemské ulice na silnici I/38, doprava v místě bude řízená semafory



- pokračují opravy dálničního přivaděče, dělníci letos pracují ve směru od Jihlavy k dálnici



- Kraj Vysočina opraví ulici Romana Havelky



- začala dlouho odkládaná rekonstrukce průtahu Jestřebím



- dělníci začnou pracovat na průtahu Dobronínem



- nového povrchu se dočkají také v části Větrného Jeníkova



- uzavírky budou i na řadě dalších míst, například mezi Polnou a Nížkovem, Mrákotínem a Olší nebo z Kněžic na Brodce

Dělníci pracují ve směru od Jihlavy na dálnici. Do června má být zavřený pás od sjezdu na Lesnov po exit 112 na D1. Zatímco do místní části na kraji města se řidiči dostanou, na nejvytíženější dopravní tepnu v republice nikoliv. „V tomto úseku bude obousměrný provoz v pásu směrem do Jihlavy,“ doplnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Na dálnici se řidiči dostanou jen ve směru od Havlíčkova Brodu, z Jihlavy ne. Opačně nelze sjet z dálnice ve směru od Brna, sjezd od Prahy funguje. Kromě toho je uzavřený také sjezd na Průmyslovou ulici od Jihlavy a výjezd z této ulice na Havlíčkův Brod.

Časovaná bomba za volantem. Řidič jel zdrogovaný a přes zákaz. Zastavili ho

Druhá fáze oprav pak má trvat zhruba do půlky srpna. To bude uzavřený pás mezi sjezdem na Lesnov a sjezdem na ulici Romana Havelky. Tato ulice by se pak měla letos také dočkat oprav, a to v celé délce od nájezdu na přivaděč až po Pražský most. Oprava přivaděče začala už loni na jaře, letos bude hotová. „Ještě vydržíme tu druhou půlku a bude se nám krásně jezdit,“ uvedl s úsměvem Marek Řezáč z Jihlavy.

Do listopadu pak budou uzavřeny levé pruhy v obou směrech přivaděče, dělníci tam totiž budou pracovat ve středovém dělicím pásu. Stejně tak budou po polovině srpna ještě pokračovat opravy v ulici Romana Havelky. V Pávovské zase dělníci dají do pořádku opotřebení spojené se stanovením objízdné trasy včetně rekonstrukce křižovatky s Průmyslovou ulicí.

Opravy v okolí:



Opravy a uzavírky

na Žďársku

Opravy a uzavírky

na Pelhřimovsku

Opravy a uzavírky

na Havlíčkobrodsku

Opravy a uzavírky

na Třebíčsku

Pracovat se samozřejmě bude i jinde. Krajští cestáři opraví jen na Jihlavsku téměř třicet kilometrů silnic druhé a třetí třídy. „Provedeme celkovou rekonstrukcí čtyř mostů, u jednoho mostu opravu mostního svršku a u čtyř proběhne rozsáhlejší stavební údržba,“ doplnil šéf Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.

Půjde například o opravu silnice z Polné do Nížkova, dokončení prací na trase z Mrákotína do Olší nebo nový průtah Kněžicemi ve směru na Brodce. Práce již začaly v Jestřebí, kde se oprava průtahu několik let odkládala a letos na ní již došlo. Tato místní část Brtnice je aktuálně neprůjezdná. Letos také začne rekonstrukce průtahu přes Dobronín. Na kyvadlový průjezd se pak musí připravit řidiči jezdící přes Větrný Jeníkov.