„Soudu se nepodařilo prokázat, že by se obviněný účastnil nějakého honu, kde by se snažil aktivně ulovit nějakou zvěř,“ vysvětlil jihlavský žalobce Jan Kadlec.

Falešné myslivecké oprávnění měl obviněnému opatřit jiný muž:. Několik dalších svědků potvrdilo, že od něj falešné potvrzení také získali. Muž k soudu přišel jako svědek. Pouze potvrdil, že se s obviněným Milošem F. obecně setkal, ale jinak s tím nemá nic společného, a odmítl dál vypovídat. Hrozí mu totiž trestní stíhání.

„Věřil jsem, že je osvědčení pravé. Zkoušky jsem dělal online přes internet,“ hájil se Miloš F. Jenže soud jeho argumentaci neuvěřil. Za padělání dokumentu byl nakonec odsouzen k peněžitému trestu třicet tisíc korun. „Rozsudek není pravomocný. Obviněný si ponechal lhůtu na případné odvolání,“ dodal žalobce Kadlec.

Miloš F. se rozsudku zřejmě bude bránit, protože v případě pravomocného odsouzení by mohl přijít o zbrojní průkaz i o početný arsenál zbraní. Pokud se nakonec odvolá, bude se ještě kauzou zabývat Krajský soud v Brně.

Případ falešných mysliveckých oprávnění je ale rozsáhlejší. Odsouzeni za to byli už asi tři lidé. Další trest hrozí muži, který osvědčení vystavoval. Podle svědků tak činil za zhruba za patnáct tisíc korun. Většina z nich byla přesvědčena, že jde o pravý dokument. „Myslivecké zkoušky jsem získal za úplatu patnáct tisíc korun. Věděl jsem, že to nebyl legální postup, ale domníval jsem se, že to potvrzení je vydané oprávněným úřadem a je platné,“ uvedl jeden ze svědků.