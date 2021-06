Na první seznámení s myšlenkou cyklomyčky si dobře vzpomíná i jihlavský radní a architekt David Beke. „Petr Okáč mi přinesl výrobní dokumentaci cyklomyčky a já s upřímností sobě vlastní mu říkám, to je hrozný,“ směje se dnes. Slovo si bere autor původního návrhu a vysvětluje, že v Americe podobné sloupky fungují. Ocenil, že Beke výrobní dokumentaci překopal, aniž by za to něco chtěl.

Zpočátku si ale nebyl jistý smysluplností projektu, což potvrzuje další radní, bývalý primátor a nadšený cyklista Jaroslav Vymazal. „Volal mi a říkal, co si myslíš, je cyklomyčka úplná blbost,“ říká se smíchem. Protože města stále více hledí na to, aby nové prvky mobiliáře zapadaly do okolí, přišel Beke s takzvaně převlékatelnou cyklomyčkou. „Opláštění máme ve čtyřech variantách, která umí myčku převléknout do dřeva nebo do hladké plochy pro polepení. Tohle byla za mě nejvíce agresivní verze, kterou jsem chtěl použít na závody. Ale všem se to zalíbilo nejvíce,“ ukazuje na myčku stojící v Jihlavě.

Přestože voda něco stojí, mytí kola bude zdarma. Samozavírací ventil pustí vodu vždy zhruba na čtvrt minuty, cyklisté mají k dispozici i kartáč. Pavel Roupec ze servisu Kolofix následně přichází s kolem a předvádí, jak ho správně mýt. „Je důležité si vodu nestříkat do středového složení, do nábojů a ideálně ani do hlavového složení. To jsou místa nejvíce náchylná na to, aby se tam dostala voda,“ dává hned první radu. Následně doporučuje nechat si na umytí kola více času.

S mastnotou si lidé poradí doma

Důležité je, že se na cyklomyčce nesmí používat žádné saponáty ani jiná chemie. „Je tu vsakovací nádržka, která odvádí vodu,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Radovan Daněk. S mastnotou si tak každý cyklista musí poradit až doma. Ale k tomu, aby mohl původně zablácené kolo v klidu zaparkovat v bytě do předsíně, cyklomyčka bohatě stačí.

Jihlavská cyklomyčka je celorepublikový unikát, radnice však věří, že se z Vysočiny rozšíří i do dalších měst. Cena cyklomyčky, její montáž, napojení na přívod vody, zbudování zázemí a následné úpravy okolí vyšly zhruba na sto padesát tisíc korun. Samotná myčka prý stojí zhruba polovinu.