Ano, jsem řidič a ano, už to dělám nějaký pátek a proti zákazu nic nemám. Tak začíná Tomáš Kašpar své vyprávění. Jezdí plně naložený po dálnici D1 a nabízí svůj pohled na problematiku. „Je třeba mít zdravý úsudek a oči na stopkách, sledovat značky a do toho přemýšlet a předvídat, co bude za další zatáčkou,“ popisuje své myšlenky. „A pak člověk slyší, jak kamiony jen překáží. Ono se to lehko soudí, když je někdo v osobním autě tři hodiny a i to mu stačí k tomu, aby měl řízení dost,“ pokračuje. Jeho kamarád dodává, že ho kritizují nejčastěji nezkušení řidiči.

Řidiči nákladních aut denně pozorují, že většina šoférů osobních aut nedodržuje maximální povolenou rychlost a ve zúžení přejíždí do levého pruhu i ti, kteří tam nemají co dělat. Jiní zase jedou až příliš pomalu. „Další jsou ti, co váhají, zda na nájezdu zrychlit či zpomalit a pak vám vjedou přímo před čumák,“ kroutí hlavou Kašpar.