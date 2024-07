Legendární kapela XIII. století se postarala o vyvrcholení Festivalu malých pivovarů Jihlavska, který se v sobotu 20. července konal v Lukách nad Jihlavou. Návštěvníci z Luk i okolí si akci užívali. Podívejte se na fotky do galerie i na video.

V areálu za zdravotním střediskem vystoupil také zpívající hasič Jurič Pařil, Withface nebo domácí Hairy Groupies a Ex Páni. Největší hvězdou ale bylo XIII. století. „Jasně, třináctka vznikla v roce 1990, ale před tím to byli Hrdinové nové fronty a pro nás to byli skutečně hrdinové, kteří šli proti režimu svojí muziku a já je za tu statečnost obdivoval,“ řekl Martin Málek, který i letos akci moderoval.

Nečekaným překvapením pro něj byla gratulace k pondělním narozeninám přímo na pódiu. „Jsem dojatý. Překvapilo mě, když mi hlavní pořadatelka Petra Jahelková nalepila na záda ceduli, ať mě líbají, že mám narozeniny a na pódiu mě otočila. Začal jsem se obávat toho, že mě začnou tady všichni líbat, já hodně trpím na opary,“ smál se po gratulaci.

Kladně hodnotil, že na festivalu panuje úžasná atmosféra a přišly davy lidí. Vstupné byla stokoruna a těch, kteří zaplatili, byly stovky. Spousta lidí navíc přišla po cyklostezce ve směru od Jihlavy.

A pivo? Na akci se prezentovalo hned několik pivovarů a nejrůznější speciály se prodávaly kolem padesáti korun, případně o pár korun dráž. Naopak limonády byly levnější. V nabídce byly i grilované dobroty, ale také například bublinkové vafle nebo Polenské mrkvance.

Lidé se bavili. „Je to skvělá akce pro místní, kteří se tu setkají. Rád sem vždy přijdu, abych se potkal s přáteli,“ zhodnotil festival Martin Kisler. Spokejený byl i s pivem. „Každý si vybere dle své chuti, já mám nejradši Peška z Černé,“ usmál se.