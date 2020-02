Když se na celé radnici dělal archeologický průzkum, ve velké obřadní síni nebyl, připomněl jihlavský zastupitel za ODS, architekt Jaroslav Huňáček.

Čas nechat v místnosti bádat archeology není ani dnes, radnice ale nechá podlahu prozkoumat minohledačkou. „Kdyby někdo něco v Jihlavě schovával, tak přesně do této podlahy,“ je přesvědčen Huňáček. Případný objev by prý nebyl až tak ojedinělý jev.

Podlaha se bude případně rozebírat až potom, co minohledačka objeví něco více než jen starý hřebík nebo zlámanou grešli. „Pokud tady něco je, tak se to najde. Je to ojedinělá historická šance. Listinné věci tam ale necháme pro budoucí generace, pokud tedy nebudou v kovové schránce,“ řekl architekt.

Náměstek primátorky Martin Laštovička ale připomněl, že se důležité dokumenty i s pečetí ukládali právě do plechových obalů.

Restaurátorské práce provádí akademický malíř Pavel Procházka, který loni opravoval malou obřadní síň v přízemí budovy. Kromě zlacení a oprav stěn se vymění i parkety za dubovou kazetovou podlahu. Vrzání podlahy by tak už mohlo být minulostí. Stejně tak strop už změnil barvu – místo světle okrové je nyní v odstínech šedé. Na závěr se ještě obnoví zlacení na židlích.