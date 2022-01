Jak dále Beke uvádí, rezignace byla překvapením i pro primátorku Karolínu Koubovou, která je ve vedení města za stejné uskupení jako bývalý záchranář Kuchyňa, tedy Fórum Jihlava. To prochází velkou krizí. Po loňském odchodu Miroslava Tomance ze zastupitelstva se na primátorku snesla vlna kritiky poté, co v půlce prosince opustila krajské zastupitelstvo a oslabila tak pozici Jihlavy na úrovni kraje. „Fórum Jihlava již bohužel, jak je veřejně známo, reálně neexistuje,“ podotkl Kuchyňa.

Libor Kuchyňa rezignuje na pozici radního. Fórum Jihlava reálně neexistuje, říká

Ten rezignaci přitom zvažoval delší dobu. „Dlouhodobě se mi nedaří prosazovat vize, postoje a postupy k problémům našeho města v souladu s mým životním přesvědčením a volebními sliby, které v Radě města reprezentuji, a jsem nucen dělat ústupky, které s tímto přesvědčením a sliby voličům zásadně nekorespondují,“ vysvětlil důvody svého rozhodnutí jediný neuvolněný radní.

Fórum Jihlava do nedělního večera prý nevydalo žádné stanovisko k situaci, klub ODS se však ztotožňuje s vyjádřením náměstka primátorky Martina Laštovičky, který je nestraníkem za KDU-ČSL. „Nepamatuji si, že by pan radní Kuchyňa prosazoval své vize, postoje a postupy nějakými svými návrhy v Radě města Jihlavy a my jako ostatní radní mu je neschválili. Naopak. Jako radní jsem se snažil jeho snahy o oživením městských částí podporovat. Co si pamatuji, tak jeho některé vize, postoje a postupy spíše nabourávaly programové prohlášení Rady města, které sám po volbách odsouhlasil,“ nabídl pohled do zákulisí.

Podle Laštovičky nebylo u Kuchyni jasné, zda podporuje multifunkční arénu a profesionální sport v Jihlavě. Podle Laštovičky nebyl způsob rezignace a její odůvodnění politicky čisté a spíše připomíná zahájení volební kampaně do podzimních komunálních voleb.