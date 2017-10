Na jihlavské radnici vrcholí přípravy blížících se voleb

Jihlava - Už zítra 20. října začínají volby do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu ČR. Hlasovat se začne od 14 hodin a voliči budou moct přijít až do desáté hodiny večerní. V sobotu je pak možné vhodit svůj hlas pro preferované kandidáty od osmi hodin ráno do dvou hodin odpoledne.

dnes 13:44 SDÍLEJ:

„Pracovníci úřadu už rozvezli do všech 58 jihlavských volebních místností plenty a urny. V těchto dnech připravují vše potřebné pro volební komise. V tělocvičně uloží do 58 velkých nákupních tašek jak věci povinné, jako je znak, vlajka, označení volební místnosti nebo náhradní volební lístky, tak věci, které jsou pro zdárný průběh rovněž nezbytné,“ sdělil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. Po celou dobu voleb jsou na magistrátu osoby, které jsou připraveny do volebních místností obratem dodat chybějící věci jako náhradní volební lístky. „Nebo třeba vlajku, která se někdy ztratí,“ dodal Tulis. Organizačně příprava voleb začíná už v době před letními prázdninami. „Úřad musí například zajistit volební místnosti, naplánovat školení a podobně. Volby zaměstnají asi deset pracovníků úřadu z několika oddělení,“ doplnil Tulis. ČTĚTE TAKÉ: K soudu šli znovu „klauni“ i násilník, který dával rány. Odvolávali se zbytečně

Autor: Václava Burdová