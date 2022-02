Lidé na demonstraci hnutí Chcípl pes dorazili navzdory chladnému počasí, někteří byli vybavení českou vlajkou. Z pódia zazněla otázka, proč se novela pandemického zákona projednává v legislativní nouzi, když prý není potřeba. „Naše legislativa nemá klacek na svobodné občany. A to si Fialova vláda uvědomuje a chce co nejdříve ten klacek v ruce mít,“ hřímal předseda hnutí Chcípl pes Jakub Olbert za mikrofonem a varoval, že zákon bude možné využít nejen při pandemii, ale i při riziku hrozící pandemie.

Slovo dostali i další řečníci. Šárka Oharková, která má v hnutí na starosti právo, připomněla rok 1948, kdy se dostal k moci Klement Gottwald. „Za mě ta nemoc nikdy nebyla tak vážná, aby se musely dělat nějaké lockdowny, aby se musely zavírat firmy nebo školy. To je pro mě úplně to nejhorší, co se stalo,“ prohlásila následně praktická lékařka Martina Dvořáčková, načež se z publika ozval hlasitý potlesk.

Masarykovo náměstí bylo v sobotu kolem poledne na demonstrace bohaté, před polednem tam totiž začala ještě akce komunistů, která byla zaměřená proti vyzbrojování Ukrajiny. Z té si lidi odnášeli papírové holubice míru.

Hnutí Chcípl pes přitom svolalo sedm demonstrací po celé zemi v sobotu, dalších sedm v neděli. Lidé se v týdnu sejdou i v Praze a v Plzni. „Ve čtvrtek bude Senát projednávat novelu pandemického zákona. My ve středu svoláváme konvoje svobody, které pojedou ze šesti směrů na Prahu. Přijedou kolem sedmé, osmé večer do Prahy a my na Klárově a na Malostranském náměstí zbudujeme stanová městečka,“ uzavřel Olbert s tím, že věří, že senátoři zatáhnou brzdu.