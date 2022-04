Zima a sníh? Nevadí, zájem o městská kola v Jihlavě předčil očekávání

V Jihlavě vyrostou letos také dva dopravní terminály. Modernizace prostranství před hlavním vlakovým nádražím vyjde na sedmadvacet milionů korun. Úpravy Havlíčkovy ulice, kde jsou zastávky městské hromadné dopravy Chlumova, pak mají cenovku šest milionů korun. „Cílem je modernizace místa a také větší komfort, ať už při čekání na spoj nebo při přestupování,“ podotkla Lucie Maxová z magistrátu.

Stranou pozornosti nebudou ani mosty. Ze starého Brněnského se začaly uvolňovat kameny, přestavba za čtyřicet milionů korun všechny nedostatky vyřeší. Pracovat se tam bude od července. Naopak se už pracuje a lávce v Heleníně, po které se nyní někteří Jihlavané nedostanou na cyklostezku Jihlava – Třebíč – Raabs, musí jet kolem čističky. Demolice a nové výstavby se dočká i most přes řeku Jihlávku v Sasově.

- největší stavební akcí na silnicích Vysočiny je oprava dálničního přivaděče za 340 milionů korun



- bude se pracovat i jinde, například na průtahu Starou Říší



- cestáři nezapomínají ani na silnice druhé a třetí třídy

Dělníci od začátku dubna už pracují i na průtahu Starou Říší. Dvanáct set metrů dlouhý úsek na silnici první třídy tam bude zavřený téměř dva měsíce. Bude třeba dát do pořádku hloubkovou korozi, celou řadu typů trhlin, plošné deformace nebo olámané okraje. Po odfrézování sedmnácti centimetrů starých vrstev dělníci položí nový povrch. „Zahájení prací plánujeme ještě v průběhu měsíce dubna s tím, že při opravě zavřeme celý opravovaný úsek silnice I/23,“ informoval Buček.

Starosta Staré Říše Zdeněk Svoboda upřesnil, že úplná uzavírka bude od devatenáctého dubna do čtvrtého června. Co na to místní motoristé? „Uklidnil jsem je, že se k domům nedostanou jen pět dní, pak už domácí pustí,“ usmál se starosta. Ostatní musí jezdit přes Pavlov, Žatec a Stonařov nebo Dlouhou Brtnici. „Zajedou si hodně,“ pokrčil rameny Zdeněk Svoboda. Příští rok by pak měly opravy u Staré Říše ještě pokračovat.

Objížďky pak budou na řidiče čekat i jinde. „V roce 2022 bude v okrese Jihlava souvisle opraveno celkem 19 kilometrů povrchů silnic druhé a třetí třídy pokládkou asfaltobetonové směsi. Bude provedena celková rekonstrukce jednoho mostu, oprava mostního svršku u dvou mostů a u čtyř mostů rozsáhlejší stavební údržba,“ vyjmenoval ředitel krajských cestářů Radovan Necid.

Z akcí Kraje Vysočina je letos nejvýznamnější oprava téměř pět a půl kilometrů dlouhého úseku silnice mezi obchvatem Jamného a Stájí. Dělníci už tam vše chystají, od prvního dubna platí úplná uzavírka, avšak s možností přímého průjezdu v křižovatce na Lipinu, a to do konce června. Posledního října má být silnice opět průjezdná. Opraveného průtahu se dočkají i lidé v Jestřebí nedaleko Brtnice a nový povrch dostane i polenská Varhánkova ulice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pak má dále v plánu s pomocí peněz od státu opravit silnici mezi Jihlavou a Vyskytnou. Nový povrch dostane průtah Mrákotínem a pracovat se bude také v Panenské Rozsíčce a v Brtnici. V hledáčku cestářů jsou pak mosty v jihlavské Smrčenské ulici, v Lukách nad Jihlavou a v Arnolci. Hejtmanství zaplatí opravu mostu ve Staré Říši.

Opravy povrchu jsou naplánované také na řadě úseků silnic třetí třídy. Právě ty jsou často trnem v oku řidičům. „Někdy mám pocit, že je to pro silničáře dobrá zašívárna. Jezdí tam málo aut, tak málo lidí vidí, že tam jen zapakovali a pracovat se jim nechce,“ usoudil před časem řidič Tomáš, který trávil na Jihlavsku dovolenou. Příjmení uvést nechtěl, redakce ho však zná. Radovan Necid se tímto názorem také setkává, ale nesouhlasí s ním. „To nehrozí, to bychom poznali. Všechna vozidla mají GPS systém, mistři údržby úkolují a kontrolují chlapy, co ten den udělali,“ vysvětlil Necid.