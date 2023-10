Lidé tam už bydlí ve dvaasedmdesáti rodinných domech a čtyřech bytových domech. „Svůj domov zde našlo už přibližně čtyři sta obyvatel,“ uvedl Milan John, ředitel společnosti Landwealth CZ, která za proměnou lokality stojí. Stavaři přitom v lokalitě chystají další byty a pozemky pro rodinné domy.

Zájem o parcely v Kamenici stále trvá, pozemky budou i v Řehořově

Bydlení s výhledem na přírodu a přesto ve městě lidi stále láká, ekonomické krizi navzdory. „Ještě nejsme rozhodnutí, kde se nakonec usadíme. Máme představu klidného bydlení, odkud to bude kousek do centra města, do přírody i na dálnici. Tady by to klidně mohlo být, dokážu si to představit,“ uvažoval nahlas Jan Pudil, který se po Horním Kosově procházel se svojí partnerkou.

Budoucnost celé lokality je v rukou městského architekta. Nyní vzniká rozsáhlá studie, kterou budou ještě letos schvalovat jihlavští zastupitelé. Následně podle ní v této lokalitě může najít domov ještě dalších dvě stě rodin.

Kamenice se rozroste, nové parcely ale přibývají i na dalších místech Jihlavska

Bydlení bude k dispozici také v rámci sousedního projektu Na Františku. Další pozemky vyčleněné pro bytovou výstavbu jsou v několika lokalitách krajského města. Landwealth CZ pak brzy začne pracovat na Residenci Řehořov nedaleko od Kamenice. Tam vybuduje na místě někdejšího statku sedmadvacet rodinných domků.

Dále se budou rozrůstat také Luka nad Jihlavou. Na kraji třítisícového městyse směrem na Otín má vyrůst kolem stovky bytů, jeden developer bude prodávat pozemky, druhý stavět domy. „Zatím vyčkávají a nemám informaci, zda už začali rezervovat pozemky. Měli asi šedesát zájemců,“ informoval starosta Martin Dvořák s tím, že dalších pět dvojdomků má vyrůst v ulici Na Balkáně.

Rezidence Řehořov nabídne třicet domů na dobré adrese, staví se i v Kamenici

Rájem pro developery se pak před časem stala Polná. Sto osmdesát nových bytů staví tři různí developeři na několika místech. Za nádražím v Rerychově ulici už vzniklo osm bytových domů, každý po dvanácti bytech. Další lidé mohou najít bydlení ve třech domech v centru města u pečovatelské služby. „Ty domy jsou nádherné, je to trochu jiný styl než za nádražím,“ popsal starosta Jindřich Skočdopole. Třetí lokalita určená k výstavbě se nachází u Amylonu, tam už vznikají vedle čtyř bytových domů také rodinné domy a desítky řadových domků. Řeší se pak možnost výstavby i jinde.

Další supermarket v Polné nebude, v Telči a u Brtnice však ano

Na kraji Polné nedávno otevřel Penny Market, modernizací navíc prošel Coop na druhém konci města. Počítalo se s tím, že supermarket bude také součástí budovaného OC Polná. Mluvilo se o Lidlu či Bille, následně o řetězci Tesco. Aktuálně to ale vypadá, že třetí supermarket ve městě zatím nebude, což Deníku potvrdil i developer Tomáš Blaha.

Supermarkety míří do měst na Jihlavsku, v Polné už se staví

Se supermarketem naopak stále počítá projekt polyfunkčního domu, který vznikne v Telči na místě někdejšího hotelu Na Růžku. Jednatel společnosti Fuertes Development Zdeněk Přichystal potvrdil, že celý projekt připravuje, jméno řetězce s potravinami ale zatím prozradit nemůže. Sdělil však, že dále bude v komplexu devět bytů s terasami, zverimex, drogerie, kavárna, tabák, vinotéka nebo prodejna květin. „Plánujeme získat do léta příštího roku stavební povolení,“ řekl k dalšímu postupu Přichystal.

Rozdílné názory na nový supermarket pak slýchá starosta Telče Vladimír Brtník. „Určitá část občanů říká, že jsme se dočista zbláznili, zanikají malé obchůdky po městě a výstavbou dalšího supermarketu se konkurence ještě zvýší. A pak máme další skupinu, která říká, pojďme zde vybudovat další supermarket, protože je tu Tesco a Coop, ale my chceme i další řetězce, kam jezdíme nakupovat do jiných měst,“ tlumočil hlas lidu Brtník.

V Brtnici by mohl vyrůst supermarket. Chtějí ho místní. Také v Polné a v Telči

Další supermarket má být i na kraji Brtnice směrem na Jihlavu, ale tam je to otázka budoucnosti. Starosta Jan Přibyl má informace, že společnost Norma má projekt schválený v Německu a aktuálně jedná s vlastníky pozemků. Nepředpokládá ale, že by se do země koplo dříve než v roce 2025.