Jedním z iniciátorů umístění včelstev na úřad byl náměstek hejtmana Martin Kukla, který je sám vášnivým včelařem. „Včelaření je na vzestupu, zapojuje se i mládež, tak jsem si řekl, že bychom mohli mít pár úlů i u nás. Máme tady krásné prostředí a park, tak by byla škoda to nevyužít,“ svěřil se Kukla.

Na opylování toho budou mít včelky celkem dost. „Vzhledem k tomu, že mají dolet tři kilometry, tak obsáhneme poměrně velkou část Jihlavy. Nebojíme se, že by neměly kam létat,“ ujistil Kukla.

Zhruba jednou za dva týdny je přijdou zkontrolovat včelaři. „Včela potřebuje k životu poměrně hodně věcí, ale člověk to opravdu není. Na nás je tak jen sbírání medu a hlídání nemocí. Předpokládám, že sem budeme chodit jednou za čtrnáct dní,“ potvrdil včelař Petr Běhunek, který nové pracovnice na úřad dodal.

První med by mohli vytočit do dvou měsíců. „S jeho prodejem nepočítáme. Budeme ho mít na propagaci kraje, takže ho plánujeme rozdávat na různých našich akcích,“ nastínil Kukla.

Některým včelařům se však místo umístění včelstev úplně nezamlouvá. „Je to teď taková móda, hodně to mají třeba v Praze, ale v naší komunitě je to dost kritizované. Hlavním nepřítelem včelstev na střechách bývá vítr. Je potřeba, aby úly byly alespoň trochu chráněné. Další věc je, že když se ochladí, tak včela nemá tolik sil a vyletět několik pater by pro ni mohl být problém,“ podělil se o svůj názor včelař Jaroslav Hájek z Kaliště na Jihlavsku.

Najdou se na tom ale i určitá pozitiva. „Nedokážu to úplně posoudit. My máme včely v lesích, mají přístup k vodě, což je pro ně určitě lepší. Nicméně na druhou stranu někteří lidé si stěžují, když mají včelaři své úly přímo v obci, tak na střeše by jim to nemuselo tolik vadit,“ přemítal další včelař Kamil Kurtin z Račic na Třebíčsku.

„Samozřejmě, že by jim v lese bylo líp. Lhal bych, kdybych tvrdil opak. Bereme to však jako propagaci našeho oboru a snažili jsme se jim to tu maximálně zpříjemnit. Například jsme jim sem dali stříšku, aby na ně tolik nesvítilo sluníčko. Tak snad se s tím holky nějak poperou,“ usmál se Běhunek a dodal, že případně mají připravené i náhradní místo.

U samotné instalace mu asistovali i jeho synové Ondra a Patrik. „První včely si taťka přinesl domů před čtyřmi lety. Postupně to chytlo i nás a moc nás to baví,“ shodují se oba začínající včelaři.

K nevšednímu koníčku se snaží přilákat i své kamarády. „Když byla možnost zapsat se do včelařského kroužku, tak se pár spolužáků opravdu přihlásilo. Snažíme se i takto dostat včelařství ještě více do povědomí ostatních,“ prozradil Patrik.

Kroužek se koná v jihlavské zoologické zahradě. „Jsem moc rád, že chodí tolik dětí, ze kterých vyrostou noví včelaři a tento obor tak nezanikne. Hrdě podporujeme jak samotný kroužek, tak tento nápad Kraje Vysočina,“ řekl na závěr ředitel ZOO Jihlava Jan Vašák.