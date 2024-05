Křižovatka u Cityparku je nepochybně tou nejrušnější na Vysočině. V úterý 21. května dopoledne tam hodinu nefungovaly semafory, provoz řídily dvě policistky. Zapotili se nejen řidiči, ale mnohdy i strážkyně zákona.

V úterý bylo na křižovatce před Cityparkem rušno. Dopravu tu řídili policisté. | Video: Deník/Martin Singr

Ne vždy je totiž lidé respektují. „Takhle se přechází? Takhle se má přecházet,“ křičí mladá policistka tázavým tónem na skupinku lidí, kteří klidně přešli silnici, aniž by k tomu dostali pokyn. Prostě viděli, že auta stojí, a tak šli.

Na křik policistky se jeden mladík otočí. „To my nevíme,“ odvětí a mizí v nákupním centru. „Vždyť tady je policajt,“ podotkne starší dáma a nevěří svým očím, co si někteří dovolí. Policistka následně lidi stojící u přechodu instruuje, jak musí stát, aby mohli přecházet. A vše názorně předvede. „Tak běžte,“ dodává.



Nahrává se anketa ...

Její kolegyně mezitím stojí uprostřed křižovatky a jasnými gesty dává vědět, z kterého směru mají zrovna jet auta. Občas musí gestikulovat trochu více, aby řidič pochopil, že má projet křižovatkou. A když nefunguje gestikulace, pomáhají troubením auta v koloně.

Je poznat, že zdaleka ne všichni řidiči jsou si jistí, co mají zrovna dělat. Když jedou za někým jiným, prostě se nechají vést, ale jakmile stojí první v řadě, jsou ztracení. „Ta gesta jsou celkem intuitivní. Ale měl jsem trochu obavu, že to pochopím špatně buď já nebo někdo z jiného směru a srazíme se, to nepopírám,“ přiznává Petr Dvořák, který křižovatkou dopoledne také projížděl.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Občas je v křižovatce pořádně rušno, ale auta se pohybují velmi pomalu a tak nehody v podstatě nehrozí. O horké chvilky ale není nouze. Nicméně i průjezdy sanitek se zapnutými majáky vždy skončí bez jakýchkoliv karambolů.

Dění sleduje také Lenka Laštovičková s malým synem. „Moc se mu to líbí, chce být také policista a myslím, že o zábavu na dnešní odpoledne máme postaráno,“ směje se a syn na dotaz, zdali by chtěl také podobně řídit dopravu, nadšeně přikyvuje.

Hledá se čtrnáctiletá dívka z Jihlavy. Blízcí ji viděli naposledy minulý pátek

Co na tom, že kolona aut v Brněnské ulici občas stojí až k odbočce do zoo, policie jí následně pustí a za chvíli je na křižovatce zase prázdno. I počasí je relativně příznivé, déšť se totiž z oblohy začíná snášet až před jedenáctou hodinou. Krátce na to semafory opět „naskočí“ a strážkyním zákona končí tak trochu adrenalinové dopoledne.

Přívalový déšť, silný vítr a kroupy. Na Jihlavsko se valí silné bouřky