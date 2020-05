Právě deváťáci mohou od pondělí 11. května chodit dobrovolně do školy kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. „Tuto možnost u nás využilo celkem sedmatřicet deváťáků z pětapadesáti. V pondělí jsem byl až překvapený, že jich přišlo tolik,“ pochvaloval si ředitel Základní školy Na Pražské v Pelhřimově Luděk Charouzek s tím, že už se těšil na to, až škola zase ožije.

Děti z devátých ročníků, které na zmíněnou pelhřimovskou školu v těchto dnech nedorazily, mají v podstatě jisté přijetí na učňovské obory.

V jedné třídě může být maximálně patnáct žáků. Na Základní škole Na Pražské se tak děti učí ve třech skupinách. Každý den je teď čeká šedesátiminutová výuka češtiny a stejně tak šedesátiminutová výuka matematiky. Zájemci se také mohou třikrát týdně věnovat angličtině. „V pondělí byli po výuce jak žáci, tak učitelé takoví rozpačití. Víc jsem od toho ani neočekával, protože mi bylo jasné, že po tak dlouhé době je prvně potřeba zjistit, jak na tom děti jsou, nějak to srovnat na jednotnou úroveň a domluvit se, odkud se vůbec začne,“ poznamenal Charouzek.

Podle informací ředitele školy jsou děti rády, že se mohou opět učit ve škole. „Žáci jsou rádi, že jim to nabízíme. Je to pro ně lepší, než se učit doma sám. Je mi jasné, že na některé děti tlačili rodiče, ale myslím si, že si učivo projdou radši tady se svým učitelem, než aby to pak museli dělat doma sami,“ přemítal Charouzek.

Ještě o trochu větší zájem o výuku češtiny a matiky mají deváťáci na Základní škole Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě, kam teď dochází šestačtyřicet dětí z pětapadesáti. „Děti už se těšily. Před školou se scházely hodinu před nástupem a byl na nich vidět ten absťák. Jsou rády, je to pro ně lepší, než ta dálková forma. Mohou okamžitě reagovat, zeptat se na konkrétní problém a rovnou ho začít i řešit,“ prozradil ředitel novoměstské základní školy Jan Krakovič, hlavní výhody výuky přímo ve škole.

Žáci devátých ročníků dochází do školy v Novém Městě na Moravě obden. „V pondělí jde do školy 9. A a v úterý zase 9. B s tím, že obě třídy jsou ještě rozdělené na dvě skupiny. Takhle budou chodit od pondělí do čtvrtka a v pátek je volno,“ informoval Jan Krakovič.

Další vlna uvolnění opatření týkající se základních škol přijde 25. května. To budou moci jít do školy i žáci prvního stupně. „V pondělí jsme poslali rodičům kritéria a do konce týdne se musí rozhodnout, jestli své děti do školy pošlou. Dělali jsme předběžný průzkum, padesát procent dětí by mělo nastoupit. Teď se ale někteří rodiče ozývají, že požadavky z ministerstva jsou takové, že nejspíš děti nechají doma,“ sdělil Krakovič.

Dodal také, že budou muset dodržovat předem naplánovaný časový harmonogram, kdy budou děti do školy přicházet a kdy z ní budou odcházet.

Žáci šestých, sedmých a osmých ročníků nejspíš v rámci tohoto školního roku už do školy nepůjdou vůbec. „Je mi líto, že se do školy v tomto školním roce už zřejmě nedostanu, ale to se nedá nic dělat. O to víc se budu těšit na září a snad už v uzavřených prostorech, tedy i ve škole, nebudeme muset nosit roušky,“ doufal dvanáctiletý Filip Bednář, který chodí do šesté třídy Základní školy Komenského v Pelhřimově.

Prozradil také, že s on-line výukou je spokojený. „Učitelé na mé škole jsou skvělí. Pokud něčemu nerozumím, mohu je bez problémů kdykoliv zkontaktovat a oni mi rádi pomohou. Jedeme klasicky výuku, testy a domácí úkoly. Jediným mínusem je, že se nevidím s kamarády,“ řekl Filip Bednář.

Naopak konzultace pro děti z devátých tříd se nekonají na Základní škole Jungmannova v Jihlavě. „U nás je to trochu jiné, protože my máme speciální devátou třídu. Deváťáci navíc míří do odborných škol, kde nedělají přijímací zkoušky a většina už je přijata, takže deváťáci teď do školy nechodí,“ prozradila ředitelka jihlavské základní školy Ivana Málková.

Anketa: Jak se vám zamlouvá domácí vyučování?

Dominik Alfery, Brandýs nad Labem, 21 let, student

Pro mě jako studenta informatiky, který má školu hodinu cesty daleko, je to vyhovující. Navíc naše fakulta už většinu přednášek, úkolů a seminářů vede online. Tudíž nebylo tak těžké dodatečné materiály převést na tuto formu. Učitelé jsou velmi komunikativní a odpoví zhruba do hodiny. Rád bych, aby i po zavedení normálního režimu některé online akce zůstaly zachovány. Další výhodu vidím ve stravování, nemusím si tahat plný batoh jídla a přesto si připravuji vlastní stravu. Beru tedy tuhle situaci i jako dobrý test, kde se vyzkouší výhody a nevýhody domácího vyučování a tím i možné zjednodušení.

Šimon Mičiník, 20 let, Bítovčice, student

Domácí vyučování mi absolutně nevyhovuje. Jako student Střední zdravotnické škole v Jihlavě jsem zvyklý na klasické vyučování. Učitelé se snaží udělat výuku co nejzáživnejší například videohovory nebo prezentacemi, ale není to ono. Látku si sice přečtu, ale chybí odborný výklad nebo odpovědi na otázky jako při denním studiu. Je to jiné, pro nás studenty sice pohodlnější, ale na úkor vědomostí.

Iva Jansíková 40 let, Havlíčkův Brod, učitelka v mateřské škole

Mám tři dcery, jedna je na gymnáziu, druhá v osmé a třetí ve třetí třídě. Starší přípravu zvládají samy, takže se učím jen s nejmladší. Zvládáme to celkem dobře. Máme štěstí na paní učitelku, která zadává úkoly formou psaného dopisu a dcera se na něj těší.

Ilona Jonášová, 42 let, Markvartice

Ano, baví mě veškerý čas strávený s vlastními dětmi, který můžu využít pro jejich vzdělávání. Mám druhačku a čtvrťáka. Děti pracují samy na zadaných úkolech a já jsem jen taková pomocná ruka a rozšiřovatel dalších vědomostí.

Věra Ryšková, 46 let, Třebíč

Dcera chodí do první třídy, já i její otec jsme OSVČ. Můžeme si organizovat čas, a tak ani mně ani jemu nečiní problém se holčičce věnovat. Je šikovná, denně přípravu zvládáme tak za hodinu a půl.

Dominik Ježek, 17 let, Bohdalín

Ano i ne. Výhodou je, že jsem v domácím prostředí. Na druhou stranu ale na učení, který je těžký, je teď potřeba mnohem víc času. S učitelem si totiž musím sjednat videokonferenci, nebo mu napsat email. To pak taky chvilku trvá, než odepíše a stejně to nakonec z toho textu třeba ani nepochopím. Za normálních okolností by nám to učitel vysvětlil hned.