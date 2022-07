Důvodem současné situace je fakt, že firma Metrostav, která zakázku vysoutěžila, ztratila subdodavatele, který měl s pracemi začít. „Pokazilo se to prý ze dne na den,“ informoval starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. On sám usiluje o to, aby hejtmanství opravy neodložilo na příští rok. „Čekáme na to hrozně dlouhou dobu a mám obavu, že příští rok bychom mohli slyšet, že peníze na to už nejsou, že jsou jiné priority,“ konstatoval starosta.

Metrostav si minulé pondělí vzal dva týdny na vyřešení nepříjemné situace. Podle šéfa krajských cestářů Radovana Necida už je jasné, jaký bude další postup. „Metrostav by měl nastoupit začátkem srpna a do konce října to všechno stihnout. Jiného subdodavatele nesehnali a budou to dělat ve vlastní režii,“ informoval Deník Necid.

Mosty přes řeku Jihlavu i Kozlovský potok jsou tak nadále průjezdné. „V Čechách máme zkušenost, že se dá zákaz, pak všichni čtrnáct dní čekají, až se něco stane, lidé zuří, a potom teprve někdo přijede a začne se pracovat,“ popsal starosta v půlce července, proč jsou zatím značky otočené.

Až ale práce začnou, budou na denním pořádku. Dva měsíce zaberou samotné opravy mostů. Na přelomu září a října pak dělníci položí asfalt. To se uzavírka dotkne i viaduktu u zámku a Nádražní ulice. Od Brtnice nebude možné se do městyse nijak dostat. „Firma se bude snažit vše udělat přes víkend, kdy je intenzita provozu nižší,“ slíbil Viktor Wölfl.

- opravy mostů v centru Luk mají vyjít na 27 milionů korun



- práce začnou na začátku srpna, o dva měsíce později oproti původnímu plánu



- vše musí být hotové do konce října, pak už začíná zimní údržba

Práce ovlivní i Bartolomějskou pouť, které se na konci srpna přestěhuje na louku za zdravotním střediskem. Koneckonců před pár lety tam už byla. Průjezd vozů s atrakcemi kolem opravovaných mostů by neměl být problém. Cyklisté na cyklostezce od Jihlavy by se mezi návštěvníky poutě přitom neměli dostat, objížďka je povede kolem kostela.

Značky zakazující parkování, které jsou v městysi podél objízdné trasy kvůli průjezdu linkových autobusů, však již řidiči respektují. Někteří se do Luk dostávají poněkud krkolomně podle navigace oranžových značek. To vše v podstatě zbytečně. „Všechno značení je v platnosti, rušit to na čtrnáct dní nemělo smysl,“ usoudil Wölfl, proč krajský úřad značky nesundal, když se vyskytly komplikace.

Od oprav mostů si loucká radnice slibuje, že se také vyřeší dopravní situaci na křižovatce v centru Luk, která je nepřehledná. Dlažební kostky navíc budou minulostí a cestování tak bude o něco komfortnější.