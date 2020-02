Kruhové kluziště v horní části Masarykova náměstí byl dobrý tah. Jen během ledna chodilo bruslit tři a půl tisíce osob týdně, rekordní byl poslední týden prosince, kdy přišlo více než šest tisíc bruslařů.

Bruslení na veřejném bruslařském oválu na Masarykově náměstí v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Celkem návštěvnost za dva měsíce pokořila čtyřicetitisícovou hranici, přišlo přesně 41 104 bruslařů. Kluziště se však za necelý rok do centra města vrátí, podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) by mohlo fungovat ještě o pár dní déle. Hlava Jihlavy se na názor veřejnosti ptala i na sociálních sítích. Tam se objevil například názor, aby se bruslilo od svatomartinských oslav až do jarních prázdnin.