Řidiči musí ještě vydržet do konce října, dříve po novém mostu neprojedou. „Vzhledem k objemu prací v souvislosti s podmíněnými omezeními na dráze je avizovaný a plánovaný termín zprovoznění mostu 31. října umění možného,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Pod mostem totiž jezdí vlaky mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí. „Potřebujeme výluku, abychom most zbourali. Pak tam můžou vlaky jezdit, a v další výluce postavíme piloty,“ vysvětlil loni tehdejší hejtman Jiří Běhounek.

Právě nemožnost sladění harmonogramu s výlukou na železnici bylo v loňském roce důvodem, proč z opravy mostu sešlo. Tehdy nebyla jedna z firem spokojená s výběrovým řízením a výběr stavební firmy by se neúměrně protáhl. Radní tak neměli jinou možnost, než zakázku zrušit.

- most u Dvorců dělníci opravují od letošního 22. března



- průjezdný má být od 31. října letošního roku



- příští rok by měla být doprava mezi Jihlavou a Pelhřimovem bez omezení

Dělníci se tak dali do práce až letos 22. března. V době výluky železnice zbourali starý most, který byl už v havarijním stavu, odstranili suť a následně začali budovat most zcela nový. Během realizace zakázky za téměř sedmdesát milionů se dle mluvčí hejtmanství nic mimořádného nestalo. Okolnosti přitom nebyly příznivé – často pršelo a problémem byl i nedostatek stavebních materiálů na trhu.

Konce října se už nemohou dočkat i v obcích, přes které řidiči most objíždí. „Provoz je brutální a těším se hodně,“ usmál se starosta Rantířova Tomáš Novotný a pokračoval: „Je to strašné, jsme malá vesnice a po silnici třetí třídy jezdí všichni na Pelhřimov. Místní se na to ptají a jsme rádi, že dělníci u Dvorců stihnou termín.“

V jiné situaci je totiž firma, která opravuje most ve vedlejší Vyskytné nad Jihlavou, tam se práce prodloužily zatím do patnáctého listopadu. „To je pro občany komplikace, ve Vyskytné máme poštu a hřbitov. Stojí tam ale policie a lidé, co se chtějí dostat na poštu a na hřbitov, dostávají pokuty,“ pokrčil rozpačitě rameny starosta.

Dobrou zprávou pro motoristy však je, že by v příštích letech měla být silnice II/602 z Jihlavy do Pelhřimova bez omezení. „Na silnici v úseku Jihlava – Pelhřimov aktuálně nepřipravujeme žádné další akce, silnice je tam modernizována,“ potvrdila Jitka Svatošová s tím, že celá tato dopravní tepna je od Pelhřimova až po Velkou Bíteš jeden ze stavebně i modernizačně nejudržovanějších silničních tahů v regionu.