Vedení obce s kůrovcem bojovalo, nebylo ale úspěšné. „Mám pocit, že v pěti letech jsme tady v okolí byli jediní, kteří se snažili. Pořád jsme měli pocit, že se to dá vyhrát. Nedá, pokud to nedělají všichni,“ řekl Deníku nedávno starosta. Obec odvážela napadené stromy z lesa, stříkala je, schovávala pod plachtu, ale všechno bylo málo. „Sousední porost vlastní Lesy ČR a měly to totálně na háku,“ nebral si servítky Moravec.

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová se však proti jeho tvrzení ohradila. „V dané oblasti spravují Lesy ČR do půl kilometru jen tři hektarové kousky lesa, které jsou dávno vytěžené,“ sdělila. Dle jejích slov je třeba se ptát jiných vlastníků. „V okolí chatové osady Okrouhlík vlastní lesy obec Čížov, Vílanec, Rančířov a statutární město Jihlava,“ vyjmenovala.

Zároveň Jouklová zdůraznila, že se z obce na lesní správu nikdo v posledních letech neobrátil. Lesní správce v Pelhřimově Rudolf Švec a oblastní ředitel Lesů ČR na Vysočině František Holenka jsou podle ní pro dotazy ohledně řešení kalamity k dispozici.

Ať už byl na vině kdokoliv, ze sto šedesáti hektarů lesa zbylo Čížovu zhruba deset procent. Holiny jsou zejména v okolí chatové osady Okrouhlík, která spadá pod Čížov. „Je to tragédie. Když pominu ekonomickou stránku, tak ty dopady do krajiny a do vodních zdrojů jsou katastrofální,“ uvědomuje si Přemysl Moravec. Snažil se zachránit, co se dá. „Nechali jsme tam stát každý strom, který tam stát mohl, byť někteří říkají, že to stejně spadne a mají z toho strach,“ podotkl.

Obec umí dobře hospodařit a tak dokázala na rozdíl od jiných dřevo prodat za více peněz, než kolik stála těžba. „Nepřeplácíme těžaře a kontrolní výbor v posledních letech nedělal nic jiného, než kontroloval, jakým způsobem se odváží dřevo a jak je vedená evidence,“ prozradil starosta a dodal: „Ono už jen to stačí, že si nikdo nic moc nedovolí.“

Nyní se v Čížově věnují zalesňování, většina lesních pozemků je za plotem. „Pokud chceme, aby nám tam v příštích deseti letech něco vyrostlo, tak to prostě v těch plotech být musí. Když nám to občas někdo rozpáře, vlítne do toho srnčí, které je přemnožené, je to jako vzít všechny sazenice křoviňákem,“ posteskl si starosta.

Bez oplocenek nebude podle něj obnova lesa trvat dvacet, ale padesát let. Ploty přitom občas otevřou chataři, protože chtějí zaparkovat auta. „Víte, kolik to bude škod na sazenicích? Já to vím, ale oni se hrozně diví, že mi to vadí. Mimochodem,ze zákona je vjezd na lesní pozemek zakázán, je to trestný čin,“ upozornil starosta.

V katastru Čížova se již podařilo zalesnit tři čtvrtiny ploch. „Musíme se k tomu vracet, dosazovat, ta péče tam deset let musí být hodně intenzivní. Je to těžká a drahá práce, ale je nutné ji udělat,“ popsal první muž Čížova a pokračoval: „Samozřejmě k sobě nedáváme stromy, které se vzájemně dusí, ale když tam dám modřín, jedli, javor a smíchám to, jak mi to vyjde, ono to poroste.“

V lese se spoléhají i na to, že stromy samovolně vysemení. „Všechno jsme naorali, aby tam byla maximální možná přirozená obnova a je nám jedno, co tam bude, jsme rádi i za břízy. Můžeme to vychovávat dalších dvacet let a průběžně to měnit, ale důležité je, aby tam něco rostlo a nezůstalo to prázdné, suché,“ uzavřel Moravec.