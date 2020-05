Vodní Ráj Jihlava je největší centrum svého druhu na Vysočině. Uvnitř je kapacita pro 250, venku pak pro 2400 návštěvníků. „Uvnitř jsou bazény napuštěné, provozujeme je v úsporném režimu, Nepřihříváme, čistíme a udržujeme v kvalitě, abychom v případě, že bude možné otevřít, tak učinili poměrně rychle. V řádu dnů. Vnější bazény jsou vypuštěné,“ říká mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Už teď je jasné, že na konci května, jak to bývá každý rok, venkovní prostor neotevřou "Venkovní část bychom chtěli otevřít 8. června a krytá část je ve hvězdách. Čekáme na upřesňující informace ze strany vlády. Je tam v tuto chvíli více otazníků než odpovědí. Bazén E. Rošického je v jednání s majitelem, městem Jihlavou, jestli už ukončit sezónu a znovu najet až po prázdninách nebo ještě otevříít do 30. června," sdělil Málek. Už teď mají jihlavské bazény ztrátu v milionech. "A další milion nám chybí z parkovného,“ vypočítal mluvčí. Lidé proto můžou zapomenout na oslavy dvacátých narozenin Vodního Ráje. „Nejsou zkrátka peníze,“ dodal Málek.

V létě bude otevřeno

I v Aquaparku Laguna v Třebíči od března najeli na omezený režim. Když to bude nutné, jsou schopni areál uvést do provozu do dvou dnů. „Vypustili jsme brouzdaliště, vířivky i malý výukový bazén pro děti,“ uvedl ředitel Laguny Jiří Novák. Když pořizoval fotografie opuštěného areálu, procházel jím sám. Zaměstnanci jsou doma. Velké bazény zůstávají plné, o vodu zde technologicky pečují jako v Jihlavě. „Kdybychom vypustili dohromady skoro 1800 kubíků vody a pak ji museli zase napouštět, byl by to ekonomický nesmysl. Děláme veškerou údržbu i ve wellness části, abychom už nemuseli zavřít v létě a dělat klasickou technologickou přestávku,“ doplnil. Takže o prázdninách bude Laguna otevřená včetně saun.

Rovnou letní pauza

V Havlíčkově Brodě mají vnitřní bazény vypuštěné a už rovnou přejdou na obvyklou letní technologickou pauzu, která potrvá do konce srpna. Uvnitř vymalují, spraví, co bude potřeba. „Už letos neotevřeme do konce června, i kdyby padl termín, že můžeme. V červnu obvykle končí plavecká škola a my vnitřní bazény každoročně zavíráme. Venkovní bazény bychom rádi zpřístupnili v polovině června, bude záležet na situaci,“ uvedla Marie Bártová, provozní sportovních zařízení technických služeb města Havlíčkův Brod.

V Relaxačním centru Žďár nad Sázavou bazény vypustili a dělají nutné opravy. Letos už proto s technologickou přestávkou nepočítají. „Zpět napustit vodu a všechno připravit jsme schopní za týden. Takže pokud vláda řekne včas pevný termín, stihneme to. A když na poslední chvíli, návštěvníci budou muset několik dní vydržet,“ dodal vedoucí centra Lukáš Jůda.