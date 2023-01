Práce na přivaděči komplikovaly dopravu už loni, to dělníci pracovali na pravé polovině. Letos se chtějí vrhnout na tu levou. „V březnu převedeme veškerou dopravu na tuto novou část a předpokládáme, že se začátkem července vrátíme do středového dělicího pásu, který rozšíříme a vyměníme svodidla. V září bychom definitivně končili,“ nastínil již dříve plán prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Loni byla zavřená celá délka přivaděče, což řidiči hlasitě kritizovali. Jihlavská radnice tak letos chce, aby se pracovalo jinak. „Budeme chtít, aby se uzavírky rozdělily minimálně na dvě etapy tak, aby byla zajištěna možnost sjezdů a přiměřená dopravní obsluha,“ nastínil nejnovější vývoj radní pro dopravu David Beke.

Deník proto oslovil ŘSD, zdali bude možné tento požadavek akceptovat. „Oprava levého jízdního pásu přivaděče byla od začátku plánovaná ve dvou etapách, aby byla zajištěna dopravní obslužnost průmyslové zóny Bosch,“ sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček a pokračoval: „Nejdříve se opraví úsek od D1 před most ve Smrčenské ulici. Následně zbývající úsek od tohoto mostu do Jihlavy.“

V dalších letech pak má nebezpečnou situaci u sjezdu z dálnice řešit nový kruhový objezd. Buček odhadl, že by mohlo být vše připravené ke stavbě už příští rok. Zahájení bude ale záležet na koordinaci dalších připravovaných staveb u Jihlavy. Pracovat budou dělníci následně za provozu s vedením dopravy dle aktuální situace. Je přitom namístě připomenout, že přivaděč je nejvytíženější silnicí první třídy v kraji, za den tam projede až sedmadvacet tisíc aut.

Bez uzavírek se letos zřejmě neobejde ani stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy. „Silnice na Třebíč i Znojemská ulice budou kompletně uzavřené, na silnici I/38 budou semafory,“ sdělil při zahájení stavby Jiří Salava, který má obchvat za společenství tří stavebních firem na starost. Třebaže se už dělníci dali do práce, zatím ještě nelze odhadnout, kdy se které silnice uzavřou.

Stavba okružní křižovatky V Ráji je navíc závislá na přeložce drátů vysokého napětí. To by mělo být hotové do července a tak je možné, že cesty po silnici I/38 na dovolenou do Chorvatska budou zčásti ještě bez omezení. „Neumím říct, jestli sezonu dovolených dokážeme zohlednit, nebo ne,“ pokrčil rameny Salava.

Dělníci budou pracovat i v Jihlavě, omezení ale nebudou tak výrazná jako loni. Největší souvislá oprava se chystá v Hybrálecké ulici. Město tam ve spolupráci s krajem upraví zhruba čtyři sta metrů dlouhý úsek. Rekonstrukce silnice, chodníku, kanalizace a třeba i veřejného osvětlení vyjde na zhruba šedesát milionů korun. O tom, že větší opravy silnic budou souviset s pracemi na „trubkách“ pod nimi pak radnice hovoří už delší dobu.

Na šest milionů korun by mohla vyjít rekonstrukce mostu do Sasova, který je v havarijním stavu a bude téměř nový. Starý Brněnský most musí naopak na svojí opravu ještě nějaký čas počkat. Cena za opravu se totiž prudce zvedla na dvojnásobek a navíc jsme zjistili, že bude stačit opravit kamenná část. To radnice odhaduje na rok 2024 až 2025.