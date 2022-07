Velkou modernizací totiž musí projít i vedlejší budova mateřské školy. „Byť vznikla o dvacet let později než škola, potýká se s těmi samými problémy – čtyřicet let tam nebylo sáhnuto do elektriky, do rozvodů. Projektant už na tom pracuje,“ prozradila starostka Kateřina Pauzarová. „Nevím, jestli u toho budu, ale předem nezávidím tomu, kdo to bude řešit,“ dodala s tím, že ještě není rozhodnutá, zda bude ve volbách kandidovat.

Sama totiž zjistila, že projekt je jedna věc, ale během realizace vyvstává spousta komplikací a problémů. „Rekonstrukce starých budov je fakt složitá věc, každý den se musí řešit spousta detailů a neustále přijímat nová rozhodnutí jak co udělat, s plnou zodpovědností za finanční náročnost, funkčnost, kvalitu a v neposlední řadě i estetický vzhled,“ vyjmenovala.

Škola v Puklicích slavila. Lidé si poprvé prohlédli zmodernizovanou budovu

Pak ale přišel den, kdy novou školu viděla veřejnost a lidé starostce děkovali, pochvalovali proměnu. „To byla veliká satisfakce. Úplně jsem zapomněla na to, že už to nechci dělat a v jednu chvíli jsem byla v takové euforii, že jsem odpovídala, že se s místostarostkou teprve rozcvičujeme a to pravé ořechové teprve přijde,“ rozesmála se při vzpomínce na povedené odpoledne, které na obci a ve škole připravovali čtyři měsíce.

Základní škola je přitom hotová, starostka jen s úsměvem řekla, že by se tam dalo investovat už jen do kotelny. „V první etapě jsme opravili školu zevnitř, šlo to na cihlu, dělala se elektrika, voda, datové sítě, aby se do omítek nemuselo dalších dvacet let sahat, k tomu samozřejmě podhledy, podlahy a nová střecha nad školou. V druhé etapě jsme opravili školu zvenku, zateplili, opravili sociální zařízení a přidali střechu nad jídelnou. Další projekty byly na vybavení učeben a školní kuchyně,“ uvedla s tím, že nyní už zbývá jen dokončit tělocvičnu.