Na rybníku zůstala osamocená labuť neschopná letu

Třešť – Během uplynulého léta slavnostně pokřtili první šlapadlo s molem na Váňovském rybníku v Třešti. Jeho organizátoři tak nabídli veřejnosti novou aktivitu ve městě, která zvedla zájem o tamní rybník. Netušili však, že šlapací stroj lidé zneužijí k narážení do labutí. Jedna z nich kvůli zranění totiž neodletěla na zimu na jih.

Tato labuť letos přečká zimu v Pavlově.Foto: archiv Stanice ochrany fauny Pavlov

„Na Váňovském rybníku v Třešti bylo celkem osm labutí. Z toho sedm jich před zimou odletělo na jih a jedna tam zůstala. Lidé nás o ní několikrát denně telefonicky informovali,“ potvrdil ředitel Stanice ochrany fauny Pavlov Zbyšek Karafiát. Obyvatelům Třeště tak osud osamocené labutě nebyl lhostejný.



Pracovníci stanice však museli počkat na vypuštění rybníka, aby mohli labuť odchytnout. To se jim podařilo v úterý 24. října. „Z rybníka neodletěla, protože není schopná letu. Od místních jsme se dozvěděli, že viděli, jak lidé do ní během léta naráželi šlapadly,“ uvedl možnou příčinu poraněné labutě Karafiát. Příčin se dle Karafiáta ale nabízí hned několik. „Nikdo už nám nedokáže, co se opravdu stalo. Může to být i růstová vada, či lidé po ní mohli házet kameny,“ doplnil Karafiát.

Po vyšetření zvěrolékařem, které labuť čeká v těchto dnech, se bude vědět více. „Je ale jisté, že u nás zůstane v karanténě přes celou zimu. Potom ji umístíme zpět na rybník a uvidíme, co bude dál,“ dodal Karafiát.



Po Váňovském rybníku je možné se na šlapadle projet teprve od letošního léta. Na jeho pořízení se složili tamní lidé. „Celá situace nás mrzí, proti násilí, a zejména na bezmocných zvířatech, se distancujeme. Zároveň apelujeme na všechny občany, aby si obecně všímali, co se děje v jejich okolí a nebáli se v těchto případech kontaktovat příslušné úřady či policii. V tuto chvíli je zásadní, jak dopadne veterinární vyšetření a bude známa přesná příčina zdravotního problému labutě. Pokud se potvrdí domněnka, ze labuti někdo záměrně ublížil, pokusíme se pomoci našich nástrojů zjistit o koho se jednalo a zabránit mu v dalších vyjížďkách na šlapadle,“ vyjádřila se k situaci jedna z organizátorek umístění šlapacího stroje na rybník Eva Kameníková.