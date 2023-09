Omezení na vytížených silnicích z Jihlavy na Třebíč a Znojmo skončí o měsíc dříve, než zněl původní plán. Dělníci ladí poslední práce, aby se od pondělí 2. října mohlo místy jezdit bez semaforů a kolon.

Od pondělí 2. října se bude z Jihlavy na Třebíč a na Znojmo jezdit bez omezení. Na kruhových objezdech, které budou součástí jihovýchodního obchvatu Jihlavy, dělníci už finišují. | Video: Deník/Martin Singr

Obě okružní křižovatky jsou součástí budovaného Jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Konec kyvadlového provozu řidiči vítají. „Užil jsem si tam čtvrthodinovou kolonu zhruba před měsícem, tak jsem do Brtnice jezdil oklikou. Konečně se mi cesta trochu zkrátí,“ kvitoval s povděkem například Petr Dvořák. Podle odhadů denně jezdí mezi Jihlavou a Třebíčí šest tisíc aut, na Znojmo je to pak ještě o tři tisíce více.

Zatím není jisté, jestli se stihne vše dokončit ve směru od Znojma přímo do centra Jihlavy. Možná tam řidiči ještě pár dní budou muset jezdit oklikou přes výpadovku na Pelhřimov. „Z důvodu dokončování propustků a terénních úprav může být od pondělí na několik dní uzavřena nebo omezena Znojemská ulice mezi novou okružní křižovatkou a autosalonem,“ informoval Radovan Daněk z jihlavského magistrátu.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy má být hotový do roku 2028, poslouží Dukovanům

K autosalonu se pak přesune také náhradní zastávka V Ráji, kam jezdí autobusy městské hromadné dopravy číslo 4. Tím se zkrátí docházková vzdálenost do Ráje o zhruba tři sta metrů. To ocení všichni chataři, kteří do této lokality často míří.

Obchvat Jihlavy v roce 2028

Jak mohou sledovat zejména motoristé při jízdě od Jihlavy na Znojmo, stavba obchvatu už se v krajině jasně rýsuje. Kompletně má být hotovo do roku 2028. Dělníci pracují na největším mostu přes řeku Jihlávku a dalších dvou mostech. Řidiči jezdící směrem na Třebíč zase zaujme obrovská hromada hlíny vybagrovaná při stavbě obchvatu. Ta na místě ještě nějaký čas zůstane, ne však navždy. V plánu je její využití při stavbě východní části obchvatu.

Lidé se poprvé prošli po jihovýchodním obchvatu Brodu, podívejte se

Stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy je rozdělená na dvě části, aktuálně dělníci pracují na části označené jako jih. Ta propojí silnice na Znojmo a Třebíč. Část východ pak přidá ještě silnici směrem na Brno. S cenovkou přes miliardu korun půjde o nejdražší dopravní stavbu v historii Kraje Vysočina.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy v kostce:

- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší stavba v historii Kraje Vysočina

- jen jižní část vyjde na 575 milionů korun, dodavatelem bude sdružení firem MI Roads, IMOS Brno a B E S

- stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty

Pro Jihlavu přitom bude dobudování obchvatu zásadní. Centrum města se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Mimo jiné se po nové trase má vézt nadrozměrný náklad na stavbu pátého bloku dukovanské elektrárny.