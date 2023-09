Milovníci václavkového guláše si budou muset nechat zajít chuť. Pokud si oblíbené podzimní houby nenasbírali před týdnem, guláš nebude. Václavky už totiž mají své nejlepší období za sebou. „V lesích už jsou jen staré houby, a ty už nejsou dobré,“ souhlasí Pavel Malý z Novoměstska.

Václavky už mají své nejlepší období za sebou. Zato muchomůrek je v lesích plno. | Foto: Helena Zelená Křížová

Jiné houby, jako například podhříbky nebo holubinky, jsou zatím k mání. I když ne všechny jsou v takovém stavu, aby si jimi houbaři plnily košíky. „Často jsou plesnivé. Někdo to dělá tak, že když je houba slabě narušená, tak plesnivý kousek odřízne a zbytek strčí do košíku. To by ale dělat neměl, koleduje si minimálně o bolení břicha,“ míní náruživý houbař.

Kromě hub, které plní košíky, jsou ale v lese i ty, co jsou spíše jen pro okrasu. „Na muchomůrky červené by se teď mohlo chodit s kosou, co jich je. Škoda, že se nesbírají,“ říká Pavel Malý.

V Kadově vybudovali novou naučnou stezku. O výrobě železa a vyhlášené litině

Muchomůrka červená sice k jídlu není, je to ale velmi zajímavá houba. Její latinský název zní Amanita muscaria a není bez zajímavosti, že podle ní byl dokonce pojmenován jed nacházející se v některých houbách – muskarin. I když popravdě řečeno, zmíněného jedu se v muchomůrce červené nenachází zdaleka tolik, co v jiných muchomůrkách. Ale právě v ní byl tento jed poprvé identifikován. Stalo se tak v roce 1869.

Muchomůrka červená je houbou halucinogenní. Její omamné účinky ovšem zdaleka nedosahují takových kvalit, jako například lysohlávky. Nicméně její halucinogenní účinky způsobily, že byla v mnoha zemích pokládána za houbu čarodějnic. Šamani vyhledávali muchomůrky se sedmi tečkami a to zejména pro magický význam čísla sedm.

Z trávy u Nového Města vylézají bílí obři. Vatovec zaplní houbaři celý košík

Její obliba byla známá především na Sibiři a na Kamčatce, ale konzumovali ji i norští bojovníci ve Skandinávii. Muchomůrky se nejčastěji sušily a pak vařily. Účinek čerstvých hub je prý mírnější. Občas z nich byla také vyráběna kořalka. Ničeho se ale nesmělo požít přespříliš.

Video: Recept na guláš z václavek

Zdroj: Youtube

Někdo byl po požití těchto pochoutek z muchomůrky veselý, na jiného působila depresivně. Muchomůrka pak vládla a dávala lidem podivné příkazy. Některým poručila dokonce ublížit si tělesně. Naopak jiní prý po požití odvaru u sebe shledali větší sílu a vytrvalost. Muchomůrka podle pověstí, které ji provázely, působila i jako afrodisiakum. Stačilo ji povařit v mléce a medu.

Muchomůrka červená byla často využívána i jako insekticid. Její schopnost „zabíjet mouchy“ z ní udělala první mucholapku. Někdy bývala rozdrobena do mléka, jindy se ke stropu zavěšoval celý klobouk muchomůrky. Pomáhala prý i proti štěnicím. Rozmačkaná na kaši se ponechala několik dní svému osudu. Poté se s tímto nevábně vonícím nadělením natírala místa, kde se obtížní tvorové ukrývali.

Helena Zelená Křížová