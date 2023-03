Zůstává nad tím rozum stát. Jsou místa, kde byly bariéry minulostí a znovu tam vznikají. Tak líčí trable vozíčkářů v centru Jihlavy Ivo Krajíček, který je sám odkázaný na invalidní vozík. Krajíček si uvědomuje, že bariéry jsou dědictvím historie architektury města, jiné ale vznikají i v současnosti.

Na vozíčku v centru Jihlavy. Někde je vstup vhodný pro kaskadéry, říká vozíčkář | Video: Deník/Martin Singr

Jako první příklad jmenuje Turistické informační centrum. To bývalo vedle magistrátu. A tam byl problémem s památkáři hájeným oboustranným kamenným schodem. „Poté se na čas infocentrum přestěhovalo do přízemí historické budovy magistrátu, a přes vedení města se mi podařilo prosadit, aby ke schodu ve vchodu zhotovili dřevěný nájezd pokrytý zátěžovým kobercem,“ vzpomíná Krajíček.

Nyní je ale infocentrum na jiném místě, a to v ulici Matky Boží. Nové prostory jsou pro zaměstnance i veřejnost příjemnější, mají však jeden háček. „Tam jsou dva poctivé schody. Tak bariérové to nikdy dřív nebylo,“ zlobí se vozíčkář. „Přeci si nebudu v náručí vozit hliníkovou rampu,“ dodává v nadsázce.

Organizace Brána Jihlavy, která má infocentrum na starosti, o problému ví. Podle jejího ředitele Jakuba Demla neměli k dispozici žádné bezbariérové prostory. Maminkám s kočárkem může pomoci při vstupu do infocentra personál. Dostat do místnosti vozíčkáře je ale větší problém, na který do budoucna myslí. „V připravované rekonstrukci prostor infocentra počítáme s instalací nájezdů pro bezbariérový vstup a zvonek u vstupu,“ reaguje Deml.

Rekonstrukce je plánovaná na začátek příštího roku. Minimálně do konce letoška přitom bude dále fungovat také infocentrum umístěné v nedaleké Bráně Matky Boží. To je lépe přístupné pro handicapované občany, má bezbariérový záchod a menší schod není takový problém. V budoucnu se infocentrum však přesune na jiné turisticky vytížené místo, ideálně poblíž zoologické zahrady.

Další kuriózní případ čeká na vozíčkáře v jihlavském copycentru proti Grand Hotelu. „Bylo bariérové, schod a osmdesátky dveře. Po jednání odstranili schod, předělali celé výlohy, ač ze zákona nemuseli, udělali devadesátky dveře, dlážděnou nájezdovou rampu. Poděkoval jsem jim prostřednictvím novin,“ líčí Ivo Krajíček a pokračuje: „Ale už něco přes půl roku poté tam dali nový žulový schod.“

Do provozovny se tak dostává podle jeho slov jako kaskadér. „Mám upravený elektrický vozík, který se postaví na zadní a skočí. Já jsem původně motorkář, tak ten schod skočím, ale každá oprava na teleskopech a podvozku je šíleně drahá, to jsou tisíce a tisíce korun. A ostatní vozíčkáři se tam bez cizí pomoci nedostanou," smutní. Odpověď na dotaz, proč k úpravě došlo, Deník od majitele copycentra nedostal.

Do třetice dává Ivo Krajíček jako příklad banku. Před Monetou byl kdysi venku bankomat, ke kterému se však vozíčkáři přes schod nedostali. Se stížností se společně s manželkou obrátili na zákaznické centrum banky, ale nepochodili. Tak po dlouhém hledání našli na internetu kontakt na generálního ředitele. Tomu pak Ivo Krajíček argumentoval jinou bankou, která ve spodní části náměstí nechala předláždit chodník, aby odstranila schod a půl ve vchodu. Až poté se stal bankomat Monety bezbariérovým.

Došlo k bezbariérové úpravě, i tady se ale po čase vše vrátilo do starých kolejí. Následně se totiž bankomat z bezpečnostních důvodů přestěhoval do zádveří. Bezbariérové automatické posuvné dveře s pohybovým čidlem šly pryč, nahradily je jednokřídlé zavírané proti vcházejícímu pružinou. „Vozíčkáři teď musí volat pracovníkům banky, aby jim přišli otevřít,“ krčí kameny Ivo Krajíček.

Nejnovější vývoj je takový, že banka prý dá ke vchodu zvonek. „Správné řešení by ale bylo pohybové čidlo a servo ovládající otvírání dveří. Nebude tam zřejmě ani dotykové čidlo, které je ve vozech MHD,“ kroutí hlavou Krajíček a připomíná, že ohledně bezbariérovosti jsou průkopníky zahraniční autosalony a supermarkety.

Ivo Krajíček ale vyzdvihuje i dobře dostupná místa v Jihlavě. „Bravurně zvládnutá bezbariérovost u historické budovy byla architektem Huňáčkem rekonstruovaná jihlavská radnice v barokním slohu. Dostanu se do budovy, výtahem do jednotlivých podlaží a většiny místností včetně bezbariérového WC,“ říká a chválí také bezbariérovou úpravu v zoologické zahradě nebo architektonicky zdařilou úpravu propojení Hradební a Brněnské ulice proti nákupnímu centru City park.

S povděkem také kvituje, že dopravní podnik udělal za posledních dvaadvacet let bezbariérovou městskou hromadnou dopravu. Došlo i na nákupy autobusů na CNG a prodloužení trolejbusové trati do průmyslové zóny na Pávov, což Krajíček požadoval už v roce 2000. V té době to ale ještě prý byl dle politiků nežádoucí a drahý nadstandard. „Nyní je to žádoucí násobně dražší standard,“ uzavírá Krajíček.

Ivo Krajíček rád skládá apokryfy. K tématu bariér jich několik přidal i pro Deník:

To co je jinde samozřejmostí

zde stojí někdy mnoho úsilí a času.

Nejsem líný,

ale boj s bariérami

mi připomíná boj

s větrnými mlýny.

Máme svobodnou volbu lékaře,

ale vozíčkář si nevybírá dle renomé lékaře,

ale dle bezbariérové přístupnosti ordinace.

Kde je dobrá vůle, najde se i řešení.

PONÍŽENÍ Z PŘEVÝŠENÍ

Nejde vždy o skály až do nebes,

vůkol pampa.

K odstranění bariéry 1, či 2 schodů

stačí levná, mobilní AL rampa.

BOHEMIA RHAPSODY

Slyšet řev

to český lev

nad bariérami ČR

láteří

s přeraženou páteří.