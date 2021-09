„Jsou tu staré zídky, patníky, kde je vidět, že cesta tam vedla. Jsme střed mezi Jihlavou, Třebíčí a Velkým Meziříčím, máme to všude stejně daleko. To je výhodné i kvůli práci,“ uvedla kronikářka Radmila Čermáková a s úsměvem dodala: „Kamenice má dobrou polohu.“

Cesty mezi významnými městy existují již historicky, starostka Eva Jelenová připomněla, že již v minulosti protínala Kamenici cesta z Polné do Třebíče a dále až na Vídeň.

Na mnoha historicky významných cestách leží Kamenice u Jihlavy. Daleko to není na dálnici mezi Prahou a Brnem, významné jsou i spojnice Polné a Třebíče nebo Jihlavy a Měřína. Všechny přitom procházejí katastrem Kamenice.

