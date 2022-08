„Přímo v souvislosti s deštěm jsme vyjížděli do Velké Bíteše a do Jihlavy. V Bíteši voda v rodinném domě v ulici Za Školou zatopila sklep. Z toho důvodu jsme tam také pročišťovali kanál,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová. „V Jihlavě se jednalo o technickou závadu střechy v domě na Tolstého ulici. Do budovy napršelo,“ dodala.