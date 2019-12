Singletrailový areál bude menší, s celkovou délkou tratí do tří kilometrů. Moderním trendem je budování přírodě blízkých jednosměrných tratí, které využívají především charakteristiky v lokalitě. Tratě budou spíše méně náročné, aby si na své přišli děti a mládež. „Budou tam tři okruhy, dva klesající, jeden stoupající, areál by měl rozvíjet i cestovní ruch,“ slibuje si od projektu náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla (ANO).

Cílem nového projektu je totiž také zatraktivnit cykloturistiku v regionu, zejména pro rodiny s dětmi. Areál Telč – Lipky bude totiž přímo navazovat na již vybudovanou příměstskou cyklostezku, kde je nový povrch vhodný i pro in-line bruslení.

Singletrailový areál na Jihlavsku bude v kraji teprve druhým, oficiálně lze jezdit pouze v rámci letní nabídky ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě, tam je 16 kilometrů tratí. To je ale významné trail centrum v rámci celé republiky, závodí tam i světová špička.

Veřejnost se na novou trať už těší. „O tom jsem nevěděl, to je paráda. Konečně bude něco blízko Jihlavy,“ radoval se nadšený cyklista z Jihlavy Lukáš Dvořák, který dosud s přáteli nebo s manželkou jezdil na kola do Nového Města na Moravě nebo za hranice kraje. „Ve Vysočina Aréně si to milovníci kamenů a kořenů s celoodpruženými koly moc neužijí. Výlety po turistických značkách mají taky něco do sebe, ale traily jsou traily,“ srovnává. Vzpomněl také na plánovaný bike park na Čeřínku, který však nakonec nevznikne.

Krajští radní schválili dotaci přes milion a půl, kterou musí ještě odsouhlasit listopadové zastupitelstvo. „Forma individuální dotace byla zvolena s ohledem na skutečnost, že systémová podpora terénní cyklistiky není na úrovni kraje nastavena,“ podotkla krajská mluvčí Jitka Svatošová. Projekty zaměřené na terénní cyklistiku jsou v kraji ojedinělé.