Vyšlo počasí, atmosféra byla příjemná a závod si užili dospělí i děti. Každý, kdo doběhl, dostal originální medaili. „Měli jsme kapacitu dohromady sto lidí. Dětí běželo odhadem čtyřicet, dospělých asi padesát a to je zhruba počet, který jsme tady schopní zvládnout,“ usmál se pořadatel Miroslav Kopečný.

Zdroj: Deník/Martin Singr

On sám se také vydal na trať, dle vlastních slov mu závod připadá každý rok náročnější. Se čtvrtým ročníkem Sokolského běhu republiky v Kamenici byl ale spokojený. „Oslavit výročí vzniku republiky během a s rodinou je dle mého názoru to nejhezčí, co může být,“ uzavřel. Kromě Kamenice se na Vysočině běželo také v Novém Městě na Moravě, Telči, Okříškách, Březníku a v Černovicích.

Podívejte se: Jihlava si připomněla 104. výročí založení státu