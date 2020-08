Na Vysočině zemřel další nakažený. Jde o devadesátiletou ženu z Alzheimercentra

Dalších osm nakažených a jeden zemřelý. Taková je aktuální situace v souvislosti s koronavirem na Vysočině. „Jedná se o jednadevadesátiletou ženu, která byla klientkou Alzheimercentra v Jihlavě. Paní už problémy měla. Pak to vypadalo, že už to bude dobré, ale najednou se to zlomilo a vzalo to velice rychlý spád,“ sdělil Jiří Kos z krajské hygienické stanice k novému případu úmrtí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston