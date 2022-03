Podle ministerstva vnitra je ve Fryšavě, která má přes tři sta obyvatel, čtyřicet Ukrajinců. „Jsou tady, jen zatím ne v budovách, které vlastní obec. Pomoc jsme nabídli. Chceme, aby se u nás cítili dobře. To je v současnosti alfou a omegou všeho,“ vysvětlil Humlíček.

Kolik uprchlíků je z Ukrajiny je na Vysočině.Zdroj: DeníkV Cetorazi na Pelhřimovsku bydlí kolem tří set obyvatel. Teď jim do katastru obce přibylo osmdesát Ukrajinců. Jde o skoro čtvrtinový nárůst lidí. „Ano, máme tady nové Ukrajince. Přijmul je soukromý subjekt. Ale mělo by jít o nějakých padesát lidí, pokud vím. My jako obec nemáme takové prostory k dispozici. Uprchlíci by tu měli být dočasně,“ ukázal starosta obce Luboš Novotný, že reálná čísla se od těch na papíře mohou lišit.

Pro více než dvacet uprchlíků zařídil ubytování ČEZ v obci Kladeruby nad Oslavou na Třebíčsku. Obec eviduje dvě stě dva obyvatel. V katastru se nyní nachází o desetinu lidí více. „Všichni jsou dosud v areálu ČEZ. Jde převážně o matky s dětmi. Udělali jsme u nás pro ně sbírku. Chodí si už nakoupit do místního obchodu,“ popsal starosta Milan Horký.

Kladeruby by takové ubytovací prostory nabídnout nedokázaly. „Máme jen zasedací místnost na obecním úřadě. Kdyby byla vyloženě nouze, dala by se tam dát lehátka. Sociální zařízení i kuchyňka tam zatím jsou,“ dodal starosta s tím, že podobný krok zatím není v plánu.

Do Pelhřimova zavítalo přes tři sta lidí. Jedná se po Jihlavě o druhý největší počet uprchlíků. Přesná čísla ale nemohou ještě ve městě potvrdit. „Teprve se to dozvíme. Přesnou evidenci nemáme. První Ukrajinci k nám ale dorazili na začátku března,“ prozradila mluvčí města Andrea Unterfrancová,