Žádný ze 47 milionů lidí po celém světě nemá genetickou shodu s pětiletým Arturem z Valtic, který trpí vzácnou nemocí. Situaci může změnit úterní akce v Jihlavě.

Nábor hrdinů má za cíl zvýšit počet členů Českého národního registru dárců dřeně, devětadevadesát procent z nich se však k odběru nikdy nedostane. | Foto: poskytla Martina Chmelová

Nábor hrdinů Jihlavska bude v Pekárně Veselo a má za cíl zvýšit počet členů Českého národního registru dárců dřeně. „Bez nalezení dárce nemají pacienti s těžkou poruchou krvetvorby nebo například akutní leukémií naději na uzdravení, proto je potřeba databázi registru rozšiřovat,“ vysvětlila Martina Chmelová, zakladatelka organizace Nábor hrdinů.

Úterní nábor zahrnuje vyplnění přihlášky a udělání bezbolestného stěru z ústní dutiny, to vše zabere zhruba deset minut. Po registraci devětadevadesát procent dárců nikdy nenajde s nemocnými potřebnou shodu, informovala Chmelová. U jednoho procenta, které kostní dřeň daruje, jsou na výběr dvě varianty darování. „Jedna z nich připomíná delší odběr krevní plazmy a nebolí,“ řekla Chmelová.

Odkaz na událost ZDE.

Registrovat se mohou lidé ve věku od osmnácti do pětatřiceti let, kteří neužívají žádné léky a váží alespoň padesát kilogramů. Do Jihlavy se přitom nábor vrací po čtyřech letech, v roce 2020 se zapsalo 120 lidí. To dle Chmelové statisticky přesně odpovídá jednomu zachráněnému životu. „Přibližně po půl roce se nám jeden z těchto lidí ozval, že je v užším výběru pro jednoho pacienta a dárcem se později skutečně stal. Hrdina je Patrik Bejvl,“ sdělila Chmelová.

Pro Deník připojila i komentář hrdiny k samotnému odběru. „Přijíždíme k separátoru na odběrové místo. Do každé ruky mi vpíchnou kanylu s hadičkami vedoucíma do separátoru. Přichází další hýčkání mé osoby. Nechcete napít? Nepotřebujete někde podrbat? Leží se vám dobře? Nechcete posunout polštář? Cítíte se dobře? Takto probíhá odběr, kde je nepříjemné akorát to, že nemůžete pohnout rukama. Odběr vám zkrátí televize nebo rozhovor s doktory a sestrami, takže to uteče jako voda,“ popsal s tím, že by do toho šel kdykoliv znova. Zachránit život mu bylo ctí.