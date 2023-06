Na elektřinu i naftu: České dráhy testují na trati v Jihlavě unikátní lokomotivu

Ačkoliv nechce nijak hanit autobusovou dopravu, trolejbusy jezdí ona osobně daleko radši, jízda s nimi je plynulejší a tím i více komfortní. „Jsem spokojená už jen s tím, že vozy MHD zajíždí až sem k nádražní budově. Dříve se muselo vystupovat na křižovatce Havlíčkovy a Kollárovy ulice, pak jít kolem stavby, to bylo složitější,“ popisuje sympatická dáma.

Práce jdou pomalu

Stavební práce z chodníku sleduje Dagmar Březinová s vnukem, který si vše zvídavě prohlíží z kočárku. „Chodíme sem téměř každé dopoledne, malému se to líbí, jsou tu bagry, válce a další stavební stroje,“ vysvětluje, zatímco je kolem pořádně rušno. Přímo se nabízí otázka, jak jdou práce rychle, když má někdo možnost sledovat postup téměř den po dni. „Zdá se mi, že to jde pomalu, ale já do toho nevidím, jaké mohou být problémy,“ usuzuje Dagmar Březinová.

Má stejný názor jako řada dalších Jihlavanů. Postup prací kritizuje například Jaroslav Matějka. Jako řidič v MHD ve středu k hlavnímu nádraží zajížděl a ještě před polednem si nebyl jistý, zda je téměř hotovo. „Neznám detailně stavební postupy, nejsem odborník, ale tady vidí i laik, že firma nestíhá a práce jsou pomalé,“ hodnotí situaci. Připomíná, že firma už například loni v září posunula o tři měsíce průjezd smyčkou. Středeční asfaltování pak mělo být původně hotové o více než týden dříve.

Matějka zároveň vnímá nebezpečí, které u nádraží hrozí. „Ve staveništi se pohybují zmatení cestující, řidiči se otáčí na malém prostoru mezi těmito cestujícími, ostatními neposlušnými řidiči a stavebními stroji a jen díky velké profesionalitě se tu zatím nestalo neštěstí,“ popisuje s tím, že staré autobusy nemají couvací kamery. „Toto léto bude v Jihlavě, co se týká uzavírek a oprav, krušné. Město by příště nemělo hledět striktně jen na cenu, ale i na kvalitu a rychlost prací,“ dodává.

Trolejbusy v jednom pruhu

Návrat trolejbusů už ve středu odpoledne pak Deníku před polednem potvrdil šéf jihlavského dopravního podniku Radim Rovner. „Pojedeme ve směru smyčky, akorát v levém jízdním pruhu, budeme objíždět překážku, protože se tam bude ještě spravovat obruba a spravovat vozovka,“ říká Rovner s tím, že první trolejbusy vyjedou už ve středu odpoledne. „Je to pro nás levnější, mají nižší náklady,“ vysvětluje.

Ve chvíli, kdy nebudou muset dieselové autobusy zajíždět k hlavnímu nádraží, zůstanou v garáži. Z ulic krajského města Vysočiny však zmizí pouze dočasně. „Bude požadavek na jeden nebo dva dni při finální pokládce povrchů u hlavního nádraží, dále budou potřeba od desátého července, kdy se zavře vjezd na náměstí, Znojemská ulice,“ poodhaluje Rovner.