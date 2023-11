Ve čtvrtek dopoledne sedí v novotou vonící hale několik málo cestujících, velkými okny tam svítí slunce a panuje pohodová atmosféra. Studentka Sára si čekání na autobus krátí na mobilu. V budově je bezplatná wifi. „Změnilo se to tu, vypadá to krásně a moderně. A kavárnička dole, ta je úplně úžasná. Už jsem si tam dala zákusek. Mám z toho tady pohodový pocit,“ řekla studentka.

Autobusové nádraží v Jihlavě. Chystá se modernizace za dvacet milionů korun

Kavárnu vede Ivana Mirčevová, zákazníky obsluhuje spolu s kolegyní. Každý den přitom musí vstávat ve tři hodiny ráno, ve čtyři být na místě a v pět otevírá. První půlhodinku se dělají fronty, pak už je situace lepší. Zákazníci sice chvilku čekají, ale tak akorát, aby si stihli vybrat. Co nejčastěji kupují? „Kafe, chlebíčky, zákusky, buchty, chtěli by také alkohol, ale ten tady prodávat nesmíme,“ usmívá se vedoucí a přímo u pultu s nabídkou pokračuje: "Nejoblíbenější je špička, větrník, řezy, vdolky s tvarohem. Moc dobré jsou výletní bagety, pak tu máme klasické bagety, rohlíky se šunkou, sýrem, salámem nebo slaninou.“

Prodejna je nově v přízemí, kde dříve býval sklad. Cestující už nemusí do schodů jako dříve. V kavárně už vypozorovali, že se tam začínají scházet i lidé, kteří pak autobusem nikam nejedou, prostě chodí do příjemného prostředí na kávu. Uvažuje se o tom, že by mohla začít fungovat i zahrádka. Naopak bufetové okýnko přímo na nástupišti, na které byli cestující zvyklí už před rekonstrukcí, by mělo skončit.

Nové prostředí se líbí i Kratochvílovým z Kamenice. „Je to moc hezké, líbí se nám, jak je to moderní. Ta stará budova už byla taková zastaralá,“ líčí matka Monika. „Přes velká okna je vevnitř hodně světla,“ přidává svůj poznatek dcera Karolína.

Autobusové nádraží v Jihlavě - funguje od roku 1967, loni tak slavilo pětapadesát let - modernizace trvala tři měsíce, největší část prací dělníci udělali o letních prázdninách - cenovka byla přes dvacet milionů - cestující si chválí moderní vzhled a kavárnu v přízemí

Ze čtrnácti nádraží ICOM transportu bylo to jihlavské jedno z posledních nemodernizovaných. Vyčkávalo se, jestli nezačnou práce na Centrálním dopravním terminálu, který vznikne u městského vlakového nádraží a s jeho otevřením se stávající nádraží stane prakticky zbytečné.

Nakonec se dělníci dali do práce a opravili celou budovu od střechy až po sklep. Zbývá už jen dát na střechu fotovoltaiku a opravit některé zastřešení nad zastávkami, k tomu dojde na jaře. Nové jsou už nyní také prostory pro dispečery, stejně jako místnost pro řidiče, kteří zrovna nemusí nikam jet. Téměř padesát zaměstnanců pak může bydlet v pokojích přímo v budově nádraží.

Cestující, kterých se na nádraží vystřídá sto sedmdesát tisíc měsíčně, mají k dispozici také bezplatné záchody, zůstávají jim k dispozici informace. „Změnilo se, že jsme vybudovali novou úschovnu pro zavazadla, bude komfortnější. Hned na začátku si tam dvě dámy uložily věci a od té doby je tam mají, jsou to už asi dva měsíce,“ sdělila perličku Kateřina Kratochvílová. Proto asi bude úschovna na vratnou zálohu.

Zásuvky pro laptop nebo nabíjení elektroniky jsou v rozích, tak trochu schované. „Bránili jsme se jim, kvůli nim sem chodili lidé, kteří obtěžovali ostatní cestující a pak celý den seděli u zásuvky na mobilu. Rádi bychom vyšli vstříc studentům a udělali tu zásuvky, jak to bývá na letištích, to ale omezuje ty slušné cestující,“ uvedla Kratochvílová.