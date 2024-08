V lokalitě nyní působí i jihlavský magistrát. Nyní postaví novou silnici, která napřímo propojí nádraží a Havlíčkovu ulici. Napojení na Jiráskovu ulici kolem Ferony se pak řidiči dočkají až ve druhé etapě plánované na roky 2028 až 2029. V té také vznikne v lokalitě Centrálního dopravního terminálu autobusové nádraží.

Radnice nechá stanici i přednádražní prostor v provozu do konce letošního roku. „Následně bude celá stanice uzavřena do konce realizace stavby, opětovné uvedení do provozu se předpokládá na začátku roku 2026,“ naznačila Aneta Hrdličková z radnice. Vlaky mají zastavovat na vedlejší zastávce ve Starých Horách, odkud lze pokračovat MHD, konkrétně trolejbusy B a C.

Dělníci byli na nádraží už na konci července, zařizovali staveniště a vytyčovali sítě. Demolice nádražní budovy se plánuje na závěr roku. „Od listopadu se bude vyklízet stávající nádražní budova a zhruba v polovině prosince by mělo přijít na řadu její odstranění,“ sdělil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nová moderní budova nabídne mimo jiné i komerční prostory, jejich konkrétní využití však zatím není známé. „Prostory v nádražních budovách se standardně obsazují na základě veřejných soutěží,“ odpověděl Gavenda na dotaz, zda se mohou cestující těšit na obchod s potravinami, bistro či přímo restauraci.

Zatímco obchod v lokalitě chybí a do Billy je to poměrně daleko, Smíchovská restaurace je vzdálená jen pár desítek metrů. Klidně tak může posloužit cestujícím, kteří budou čekat na další spoj s prázdným žaludkem. Přímo v nádražní budově se dle informací Deníku s restaurací totiž nepočítá.