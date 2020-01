Skupina nadšenců pokračuje v oživení telčské orlovny. Členové Orla a lidé z klubu Prostor, jimž není osud budovy s bohatou historií lhostejný, nyní připravují první ples a v ruku v ruce s tím vyhlásili adopci stolů.

Telčská orlovna ožívá. | Foto: archiv Jany Křížkové

Chtěli by pořídit celkem dvacet pět stolů, jeden vyjde asi na 3 200 korun. „Vybrané peníze půjdou pouze na materiál a o montáž se postarají naši šikovní kluci. Chceme pořídit stoly skládací, aby zabraly co nejméně místa při skladování. Neznamená to, že si každý musí koupit celý stůl. Za každý dar budeme rádi. Díky novým stolům se budou moci v orlovně konat další akce všeho druhu,“ řekla Jana Křížková, která se spolu s dalšími stará o to, aby orlovna sloužila co nejvíce svému původnímu účelu.