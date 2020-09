Na jihlavské střední škole je v karanténě jedna třída z celé školy. „Karanténu nařídila hygiena asi před dvěma hodinami. Děti z té třídy jsou na cestě domů. Co se týče učitelů, kteří s nimi měli hodiny, probrali jsme to a zjišťovali, kdo byl s nakaženým žákem v kontaktu. Rozdělili jsme respirátory. Nikdo z učitelů nemusel nastoupit do karantény,“ informoval ředitel Střední umělecko-průmyslová škola v Jihlavě-Heleníně František Číhal.

Jedna třída je v karanténě také v Novém Rychnově na Pelhřimovsku. „V karanténě máme žáky čtvrté třídy. Není to ale proto, že by některý z nich byl nakažený, ale protože někteří byli ve styku s nakaženou osobou. Zvýšená hygienická opatření jsme zavedli od prvního září. Ke kontaktu s infikovanou osobou došlo hned prvního září, takže to nebylo tím, že bychom předtím měli slabá nebo nefunkční hygienická opatření,“ vysvětlil ředitel základní školy Vladimír Srb. Nákaza nebo podezření u jiných tříd se zatím nepotvrdilo a škola tak funguje nadále.

Rozruch vzbudily včerejší informace o tom, že v Rychnově se nachází nové epicentrum nákazy. Podle informací Deníku tam je prokázané onemocnění koronavirem pouze u dvou lidí. Z toho jeden má v Novém Rychnově pouze trvalé bydliště, ale žije v Praze.

Průmyslovka se drží

Bez výskytu onemocnění se zatím drží Střední průmyslová škola v Třebíči. „Nějaké žáky máme v karanténě. Zatím šlo vždy o to, že žák přišel do kontaktu s infikovaným. Ale že by byl někdo přímo nakažený, o tom nevím. Z učitelského sboru není v karanténě nikdo a jinak je v karanténě jedna zaměstnankyně. Kupodivu se nám to zatím vyhýbá. Kéž by to vydrželo,“ sdělil ředitel Stření průmyslové školy v Třebíči Zdeněk Borůvka.

Co se týče hygienických opatření, zpřísňovat se je zatím v Třebíči nechystají. „Snažíme se dezinfikovat všude, kde se dá. Platí to jak pro zaměstnance, tak žáky. Studenti už jsou z toho otrávení a stěžují si, že mají suché ruce z neustálé dezinfekce. Občas se trochu vymlouvají, někteří se dezinfekci snaží dokonce vyhýbat,“ komentoval Borůvka.

Znovuzavedení roušek se na škole nebrání. Musí to být ale dle rozumného systému. „Rouškám bych se osobně nebránil, ale pokud to bude ve stavu, kdy jdu do učebny, roušku sundám a strčím do kapsy, vyjdu na chodbu roušku nasadím, pak ve třídě ji zas sundám, a tak dokola, tak to ztrácí smysl. Na naší škole se totiž třídy skoro na každou hodinu někam stěhují,“ vysvětlil Borůvka.