Do domova vyráží na pomoc armáda. „V Humpolci budeme od zítra asistovat, dezinfikovat a dělat vše, co bude potřeba. Jsme vždy připraveni. Jsme tam, kde je nás třeba," oznámila Armáda ČR na twitteru. O pomoc v pondělí armádu požádalo vedení domova prostřednictvím hejtmanství. V zařízení je kvůli koronaviru kritická situace. Pozitivních je celkem jednačtyřicet osob.

Za posledních čtyřiadvacet hodin navíc na Vysočině přibylo dalších čtyřicet lidí, u kterých se onemocnění Covid-19 prokázalo. Nejvíce nakažených přibylo na Třebíčsku, a to šestnáct. Deset nových případů zaznamenává okres Jihlava a sedm Žďár nad Sázavou. Na Havlíčkobrodsku je nově pět nakažených a Pelhřimovsko má dva nové případy.

„Tato čísla jsou doběh všech ostatních ohnisek. Na Třebíčsku je to údajně takový rodinný rozptyl, na Žďársku dojíždí ta svatba a také tam máme městský úřad. Navíc se objevují školy. Ale ne, že by se zavíraly celé, ale vždycky se to řeší v rámci třídy. Takže tam máme čtyři střední, tři základní a asi pět mateřských škol,“ informoval Jiří Kos.

V kraji se za posledních čtyřiadvacet hodin vyléčilo pětadvacet lidí. Na vysočině je tedy aktuálně 344 nakažených.

Odborníci udělali dalších 581 testů.