Nový rekord zaznamenali ve středu sedmého října večer krajští hygienici. Dvě stě dvaapadesát nakažených za čtyřiadvacet hodin je dosavadní maximum.

Odběrové místo na testování nákazy koronavirem v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Je to rekord, to jsme ještě neměli,“ potvrdil krajský hygienik Jiří Kos. „Zvedá se nám počet nakažených na pozadí a pak stačí cokoliv a součty skáčou nahoru. Kopírujeme republiku, stoupá to celoplošně,“ vysvětlil.