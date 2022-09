Aktuálně jsou nasazené, ale je to z důvodu výluky trolejbusové dráhy na smyčce u hlavního nádraží. Pořád máme pouze sedm parciálních trolejbusů (trolejbusy s baterií, která jim umožní jet i bez trolejí, pozn. aut.), které jsou sedm dní v týdnu plně nasazeny na linkách C a B a zbytek z kapacitních důvodů v tuto chvíli jezdí naftové autobusy. Pro rok 2023 je to ale jedna z možných variant úspory nákladů.

Znamená to, že by mohly Jihlavou opět pravidelně jezdit patnáct let staré dieselové autobusy?

Aktuálně tedy vyjde diesel ze všech možností nejlevněji?

V tento okamžik a za známých cen ano. Samozřejmě i my netrpělivě čekáme, jak dopadne národní a evropské řešení zastropování cen energií pro příští rok. To by mohlo být na nižší úrovni, než je cena, za kterou nyní elektrickou energii nakupujeme.

Elektrifikace souvisí také s menší revolucí, kterou dopravní podnik chystá od Nového roku. Co si od ní slibujete?

Na Královském vršku a Bedřichově bude pravidelný interval mezi spoji a další přidanou hodnotou bude dvacetiminutový interval linky 3 v úseku Masarykovo náměstí – Horní Kosov, kdy mimo špičkové hodiny posílíme frekvenci spojů hlavně z parkoviště P+R. Obyvatelům na Sokolovské ulici se uleví od autobusového provozu, chceme zachovat i pohodlí pro cestující z Malého a Velkého Beranova. Spoje na konečnou Jipocar tak budou v celé trase bez nutnosti přestupu.

Jihlavský dopravní podnik v posledních letech výrazně investoval do modernizace vozového parku. Budou podobné investice pokračovat?

S radostí v hlase můžu oznámit, že pokračujeme, v tuto chvíli hlavně v elektrické trakci. Už od konce října se mohou cestující těšit na jeden nový standardní trolejbus v karoserii Solaris a na přelomu letošního a příštího roku jdou do zkušebního provozu s cestujícími další nové vozy - bude to šest parciálních trolejbusů v karoserii SOR.

Když to řeknu slovy dopravního podniku, myslíte elektricky i nadále?

Ano. Jedna věc totiž je cena pohonných hmot, druhá zase platit pořízení vozidel v plné výši. I naftový autobus už dneska stojí sedm milionů korun a v novém programovacím období EU budou podpořeny trolejbusy, elektrobusy, vozidla na vodíkový pohon a plynové autobusy používající minimálně dvacet procent biometanu. Naftový autobus tam chybí.

Jaký je další výhled ohledně počtu parciálních trolejbusů?

Na další programovací období EU máme projekt na dvanáct trolejbusů, z toho šest parciálů, které by měly přijít v roce 2025. Pak by skoro celá výprava trolejbusů byla do pěti let stáří, tím se staneme špičkou v dopravních podnicích ve stavu techniky. Pravděpodobně se budeme ucházet také o výzvu v IROPu, kde bychom chtěli dalších pět vozů.

Nad nákupem nových autobusů na diesel tedy vůbec neuvažujete?

Je to jedna z variant, pokud by palivo pro neelektrickou trakci, jako je plyn, bylo pořád takhle drahé.

A může se stát, že v následujících měsících autobusy na plyn zůstanou stát v garáži a vyjedou místo nich naftové?

Ano, toto se děje v omezené míře, a pokud bude v roce 2023 cena zemního plynu výrazně vyšší než cena nafty, rozdělí se přepravní výkony mezi autobusy na plyn a motorovou naftu v prvním pololetí příštího roku. Bude to tak, že zachováme, a ještě o něco překročíme garantované nájezdy u plynových autobusů, které jsou ještě v době udržitelnosti dotačních projektů. Doba udržitelnosti autobusu je deset let a roční nájezd autobusu musí být třicet tisíc kilometrů.

Třeba plyn nakonec zlevní a bude to vyřešené…

My máme v druhé polovině příštího roku v plánu přejít na bioplyn od lokálního dodavatele a ten by měl být výrazně levnější než zemní plyn. Provoz naftových a plynových autobusů se pak cenově srovná a vítězí ekologie.

Trolejbusy tedy necháte stát v garáži?

Ty by tam zůstávat neměly, to ne (úsměv). Elektřina je natolik důležitá surovina pro národní hospodářství jako celek, že si nedokážu představit, že by někde měly fungovat ceny okolo pěti set euro za megawatt v síle plus distribuce.

Jak je to se zájmem cestujících, jste už na předcovidových číslech?

Dle čísel za srpen a první polovinu září jsme na tom dokonce lépe, než jsme byli v roce 2019. Lehce nám ubývají jednotlivé jízdy, ať už na elektronickou peněženku na Jihlavské kartě nebo samostatně prodané papírové jízdenky. Je to tím, že při změně tarifu se u delších časových kupónů cena zvýšila procentuálně výrazně méně. Chtěli jsme, aby byly pro cestující více zajímavé a těší nás, že nákupem těchto kupónů lidé obnovili důvěru v MHD. Snažíme se, aby doprava fungovala.

Stává se, že někde kapacita spojů už nestačí?

Máme dva menší autobusy Iveco, které jsou na hraně nejen v životnosti, ale také kapacitou. Na původní záměr, obsluhu příměstských částí, jsou ve špičkách nedostatečné. Řešíme to tak, že malý autobus nasazujeme až od půl osmé ráno, ranní špičku jede standardní autobus. K něčemu podobnému budeme pravděpodobně muset přistoupit i mezi druhou a třetí hodinou odpoledne u obsluhy Popic, Vysoké a Pístova.

Jsou to ale příjemné starosti, že minibus je pro cestující malý a zájem je takový, že musí jet větší vůz, nebo ne?

Je úžasné, že i z obcí, kde se rozvíjí spíše individuální výstavba a staví se rodinné domky, je zájem o MHD, která je zásadní udržitelnou formou mobility. Už nyní je problém zaparkovat v Jihlavě a myslím si, že po zavedení systému parkování v širším centru se ten problém stane ještě palčivější a tlak na obsazenost spojů ještě vzroste.

Co se týče počtu spojů, tam jste také na předcovidových číslech, nebo je jich stále ještě méně?

Je jich o něco méně, asi o dvě stě tisíc kilometrů ročně oproti stavu v roce 2019. Pro představu jsme v roce 2019 jezdili tři miliony kilometrů, aktuálně je to na úrovni dva miliony osm set tisíc.

Tam jsou značné úspory, jsou ještě další oblasti, kde se dá uspořit?

Ušetřit se dá, ale jsou to opatření, která realizujeme průběžně. Podnik je už třetí rok konfrontován s výrazným výpadkem na straně příjmů, oba covidové roky to bylo okolo patnácti milionů korun. Něco bylo jízdné, něco nemožnost realizovat ostatní podnikatelské aktivity. Nyní jsme konfrontováni s vysokým nárůstem cen energií, který je v řádu desítek milionů. Úsporná opatření jsou optimalizace topení v areálu a koncentrace činností do dvou základních budov, kde zlepšíme zateplení. Například spoje ale rušíme jen ty, které jsou hodně málo využívané cestujícími, ať už je to o víkendech nebo v okrajových časech.

Noční spoj obnovit neplánujete?

V tuto chvíli to nevidím reálně. Byla to třešnička na dortu, vyloženě služba lidem. Je mi to osobně líto, že ten spoj nejezdí, vnímám, že jej cestujícím dlužíme, ale bohužel na něj nemáme v tuto chvíli zdroje.

Bude snaha šetřit i v nedělních jízdách retro autobusů a trolejbusů, které budou letos přece jen v trochu skromnější variantě?

Je to dáno tím, že chceme lidi nalákat sem, do vozovny. Udělali jsme tu velký kus práce, máme zmodernizovanou stanici technické kontroly, částečně máme modernizovanou dílnu na údržbu trolejbusů, vybudovali jsme nový sklad sklad MTZ. A jsou to i ekonomické důvody. Na druhou stranu si myslím, že zvolená vozidla, autobus RTO s vlečkou, kloubový autobus Karosa 741 nebo kloubový trolejbus 15Tr jsou zase lákadla, která se tu nepohybovala, a doufám, že cestující zaujmou. Bude i opětovná komentovaná projížďka parciálním trolejbusem po stavbě na Bedřichově.

Jízdné bude i letos zdarma?

Na retro linkách ano, v klasické MHD ne.

Jak se vyvíjí bezkontaktní platby, v srpnu jste říkal, že se počet cestujících zvyšuje, ten trend pokračuje?

Ano, za červenec jsme měli zhruba devatenáct set odbavení platební kartou, z toho nemalé procento jsme si zakoupili sami při testech (smích). Za srpen, když byl systém v ostrém provozu, evidujeme čtyři a půl tisíce prodaných bankovní kartou a k půlce září to je skoro tři tisíce jízdenek. Trend je tedy rostoucí, v září to bude nad pět tisíc. V každém voze je nyní nově u předních dveří samolepka, která cestující navede, jak jízdenku pořídit. Trvá to jednotky vteřin, je to výrazně rychlejší než koupení jízdenky u řidiče.

Znamená to také, že řidiči prodávají o tisíce jízdenek méně?

To tak není. Cestující spíše nechodí k automatům s jízdenkami. Za srpen se u prodeje jízdenek u řidičů neprojevil jakýkoliv propad, ačkoliv ta cena je vyšší.

Dalším tématem je e-shop, jak to vypadá se spuštěním?

Vidíme to na podzim letošního roku, nejspíše říjen. Máme ještě věci, které musíme interně dořešit. Jsou to drobnosti, devadesát pět procent systému funguje, ale těch zbývajících pět procent nám zabere fůru času.

Co byste závěrem vzkázal Jihlavanům?

Rád bych nám popřál hlavně zdraví, ať zůstaneme zdraví přes zimu a netýká se nás další vlna koronavirové epidemie. A hlavně bych chtěl všechny poprosit o trochu ohleduplnosti jednoho ke druhému.

Kdo je Radim Rovner



- narodil se 6. května 1975 v Jihlavě, kde dosud žije



- je absolventem Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera



- ženatý, má dvě děti – dvacetiletou dceru a dvanáctiletého syna



- do Dopravního podniku města Jihlavy nastoupil 17. června 2019, rok byl výkonným ředitelem, nyní je předsedou představenstva



- jeho oblíbeným dopravním prostředkem je vlak, a zároveň se zajímá o všechny velké i malé stavby na dopravní infrastruktuře