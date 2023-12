Ve vánočně nazdobené nákupní pasáži to mezitím žije, podle tašek lze snadno poznat, kde který zákazník dárky nakupoval. „Přítel je dneska v práci, tak jsem mu tajně jela něco koupit. Domluvili jsme se sice, že letošní Vánoce budou skromnější, ale z mé strany to asi tak docela neklapne,“ usměje se slečna Lenka, která koupila elektroniku. Příjmení nechtěla zveřejnit, redakce ho však zná.

Další nakupující si prohlíží právě zakoupený mobil. Muž ve středních letech míní, že jde o ideální volbu pro syna. Nestál moc a parametry má obstojné. Manželka je na pochybách, jestli neměli koupit něco lepšího. „Vždyť ho znáš, když ho někde zapomene nebo rozbije, bude jedině dobře, že nestál majlant,“ přesvědčuje jí muž.

Plno je v obchodech s oblečením, hodně lidí vybírá elektroniku, z pochopitelných důvodů mají frmol i v hračkářství a spousta lidí zvolí jako dárek knížku. Říká se, že nákupy knih v listopadu a v prosinci představují asi pětatřicet procent z útraty během celého roku. Stačí se ale trochu rozhlédnout a je zřejmé, že v jiných obchodech to bude obdobné.

Zájem je také o kavárnu a volný stůl se stěží hledá i ve food courtu, třebaže kolem půl páté rozhodně není doba ani oběda, ani večeře. Lidé si dávají asijskou kuchyni, bagety, láká je i KFC, největší fronta je ale u pobočky McDonald´s. Už za pár dní přímo v Cityparku otevírá konkurenční řetězec, první Burger King na Vysočině.

Řada lidí se vydá i do města, i tam to celkem žije navzdory mlze, která by se dala krájet. Lidi láká procházka na hradebním parkánu, kde jsou svítící zvířata, i náměstí. Tam je opět adventní vesnička se stánky, po roční pauze se vrací kruhové kluziště, letošní novinkou pak je vyhlídkové kolo. A kdo má štěstí, uvidí i vánoční trolejbus.

K večeru, kolem sedmé hodiny, sleduji v Cityparku zajímavý paradox – lidí je na chodbách méně, ale nosí větší a naditější tašky. Zřejmě odpoledne jen tak prochází obchody, dávají si dohromady co koupí a před odjezdem své nápady realizují. I na parkovišti už je podstatně volněji, pro dnešek nákupní šílenství končí. Pro dnešek.



