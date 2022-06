O kolik to bude více zatím magistrát neví, náměstek připomněl, že rostou i příjmy města, i když pomalejším tempem než náklady. Odhadl však, že se stavba vejde pod dvě miliardy. V projektu je totiž ještě možnost ušetřit. „Byly by to zásahy, po kterých bychom museli změnit stavební povolení. Umím si to ale představit,“ uvedl.