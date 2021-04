Proměna náměstí vyšla na pětatřicet milionů, s finanční stránkou však pomohl Kraj Vysočina, který zaplatil okružní křižovatku a opravu silnic v lokalitě.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkRadnice přesto sáhla do úspor a vzala si ještě dvacetimilionový úvěr. „Nikdo nemůže vědět, jak složitý je proces vývoje projektu a realizace. Tam kopnete do země a je všechno jinak,“ řekla Sedláčková a pokračovala: „Byly to složitosti, které by nám dotace nedovolila řešit tak, jak jsme je řešili.“

Práce v centru městyse přitom byly dlouhodobým projektem, zastupitelům trvalo osm let, než dostali stavební povolení. „Až v loňském roce se revitalizace konečně dotáhla do zdárného konce,“ usmála se Sedláčková. Vše je přitom promyšlené do detailu. „Chtěli jsme kámen z Vysočiny a ne břidlici z Číny. Na náměstí tak je kámen z Klátovce,“ vyzdvihuje starosta Jiří Doležal.

Vše je pomíjivé

Na náměstí se přitom zásadní změny roky nedělaly. „Poslední přestavba byla v roce 1976, když se prováděla výstavba vodovodu,“ připomněl v Batelovských listech pamětník Zdeněk Hynek.

Součástí projektu byl vznik okružní křižovatky uprostřed které je plastika od uměleckého kováře Leopolda Habermanna. „Plastika symbolizuje, že vše je pomíjivé. Je to nekonečno,“ popsal už dříve starosta.

Před kostelem je prostor pro scházení lidí. Až to dovolí situace, může tam být třeba jarmark o pouti. Parkování u obchodů už není chaotické, dostalo řád a je bezpečnější.

Lidé si ve většině případů změnu chválí, s čímž je radnice spokojená. „Je to oproti tomu, co tam bylo, pokrok. Nejhorší dříve bylo, že veškerá doprava vedla dvěma pruhy přes náměstí,“ zhodnotil jeden z místních Ondřej Šuhaj. Podle něj by bylo potřeba ještě dořešit parkování, aby řidiči nenajížděli na chodník a dále doufá, že na náměstí bude zeleň.

Pozornost radnice se letos přesune k autobusové zastávce. Ta je zatím na stávajícím místě na náměstí, ale vedení městyse jí chce přesunout za kulturní dům, kde bude trochu stranou a autobusy tam budou mít točnu. „V budoucnosti by měl vzniknout velký dopravní terminál u nádraží,“ poodhalila Sedláčková s tím, že tato akce bude v režii Českých drah a počítá se s ní v horizontu tří let.